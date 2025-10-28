Eugenia Tobal se encuentra transitando un mal momento personal, un detalle que decidió compartir a través de su cuenta de Instagram, donde habitualmente publica sobre su hija, su familia, o sus recetas para MasterChef Celebrity.

La actriz está profundamente conmovida y angustiada debido al delicado y complejo estado de salud de su perro, Romeo. En los últimos días, Tobal tuvo que dividir su atención entre los exigentes horarios de grabación del reality de cocina y el cuidado de su mascota. La situación se agravó, ya que Romeo tuvo que someterse a una compleja operación, cuyo motivo exacto no fue explicado.

Frente a esta situación, la actriz solicitó a sus seguidores que enviaran buenas energías para la pronta recuperación de su perro. En un mensaje inicial cargado de esperanza y necesidad, lanzó: "Vamos a salir de esta. Te necesito".

Aunque en una historia anterior que luego decidió borrar había comunicado que Romeo ya había salido de la operación y estaba en recuperación, un mensaje posterior aumentó la alarma y la preocupación entre sus seguidores. Con un emoji de manos juntas y un corazón partido, Eugenia Tobal dejó en evidencia la tristeza y angustia que siente y solicitó: "Sigan rezando por Romeo, por favor".

Cabe destacar que Romeo es un miembro fundamental de la vida de la actriz, ya que fue quien actuó de "cupido" entre ella y su actual pareja, Francisco García Ibar. Eugenia Tobal conoció a García Ibar en un campo canino propiedad del empresario.

En una entrevista con La Nación, la actriz contó que buscaba que su perro, un maltés que vivía "a upa mío, en un departamento", "viviera la experiencia de compartir en manada". Después de escribirle a García Ibar varias veces por Instagram, llevó a Romeo, quien pasó la evaluación, y la actriz bromeó diciendo que ella también pasó la suya.

Tobal explicó que, aunque en un principio "estaba en otra" y evaluaba la maternidad sola, "tuvimos buena onda" y se hicieron amigos. Con el tiempo, se fueron conociendo y el amor nació, demostrando el papel crucial de Romeo en el cambio de vida de la actriz.