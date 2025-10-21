La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) decidió prohibir la elaboración, fraccionamiento y comercialización de los aceites de oliva “Olivos Andinos” y “Olea Nativa” en todo el territorio argentino, incluyendo también las plataformas de venta online.

Esta medida se adoptó luego de comprobar que los números de registro de establecimiento y de producto que aparecen en las etiquetas de ambos aceites no existen oficialmente, lo que los califica como productos apócrifos, según informó el Instituto Nacional de Alimentos (INAL).

Publicidad

De acuerdo con la Anmat, ninguno de estos dos productos cuenta con registros sanitarios válidos de establecimiento o producto, incumpliendo así la Ley N° 18.284, el Decreto N° 2126/71 y el Código Alimentario Argentino.

Las investigaciones realizadas a nivel provincial confirmaron que los números de RNPA (Registro Nacional de Productos Alimenticios) y RNE (Registro Nacional de Establecimientos) indicados en las etiquetas no corresponden a registros autorizados. Por ello, queda prohibida la presentación, lote o fecha de vencimiento de cualquier producto que exhiba estos datos.

Publicidad

La restricción abarca todas las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de las plataformas de comercio electrónico. También queda prohibida la comercialización de cualquier producto que muestre los números de RNE o RNPA de estas dos marcas.

Por último, la Anmat ordenó que esta medida sea comunicada a las autoridades sanitarias provinciales, al INAL y publicada en el Boletín Oficial para su conocimiento público y cumplimiento.