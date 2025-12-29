En vísperas del Año Nuevo, muchas personas buscan rituales y símbolos de buena suerte para atraer prosperidad económica en 2026. Una de las costumbres caseras más difundidas consiste en elegir un color específico para poner dentro de la billetera durante la noche del 31 de diciembre, con la intención de “invitar” al dinero y la abundancia a permanecer allí.

Según recomendaciones populares, el verde es considerado el color más asociado con la prosperidad, el crecimiento económico y la buena fortuna, ya que evoca la tonalidad del dinero y, en muchas culturas, simboliza fertilidad y éxito financiero. Por eso, guardar dentro de la billetera un billete envuelto en un papel verde o acompañarlo de una tarjeta de ese color es una de las sugerencias más repetidas para la noche de Fin de Año.

Otra opción extendida entre quienes siguen estas tradiciones es el dorado o amarillo, colores asociados con riqueza, energía positiva y abundancia material. Colocar un detalle de este tono junto al dinero en la billetera puede simbolizar el deseo de atraer oportunidades y bienestar económico durante los próximos meses.

En cambio, colores como el rojo suelen relacionarse con la pasión o el amor, y el azul con tranquilidad o protección emocional, pero no son los más indicados específicamente en rituales de prosperidad económica. Por ello, las sugerencias suelen enfocarse más en el verde o dorado para este propósito particular.

Más allá de la elección del color, quienes practican estas costumbres suelen complementar el gesto con otros rituales de Año Nuevo, como colocar dinero debajo del colchón, comer lentejas a la medianoche o tener un objeto representativo del éxito económico en el hogar, todos ellos asociados simbólicamente con la atracción de fortuna.

Aunque no existe evidencia científica que respalde efectos directos de estos rituales sobre la economía personal, para muchas personas forman parte de la tradición, el simbolismo y la esperanza que se renueva al comenzar un nuevo ciclo calendario. La elección de colores y pequeños gestos en rituales de Año Nuevo responde más al contexto cultural y emocional que a certezas objetivas, pero puede ayudar a propiciar una mentalidad positiva frente a las metas económicas para el año que se inicia.