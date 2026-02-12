El presidente Javier Milei celebró la media sanción del proyecto de Ley Penal Juvenil aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y calificó el dictamen como un hecho “histórico” para el país.

Tras varias horas de debate, la iniciativa que propone reducir la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años obtuvo 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin abstenciones. El mandatario expresó su respaldo a la medida a través de sus redes sociales, donde manifestó su satisfacción por el avance legislativo.

El proyecto fue impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien también celebró la aprobación en sus redes sociales y destacó el impacto de la iniciativa.

“Por todas las víctimas de menores delincuentes, media sanción del Régimen Penal Juvenil. Mientras las familias lloran y vuelven a sus casas sin justicia, los menores que delinquen salen libres, sin antecedentes y sin consecuencias. Eso se termina. El menor que mata, paga. El que roba, responde. Es el primer paso para que nunca más la edad sea una excusa para el crimen”, expresó.

La propuesta contó con el respaldo del oficialismo y de distintos bloques legislativos, entre ellos Propuesta Republicana, Unión Cívica Radical, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuentro Federal y Por Santa Cruz.

Entre los principales puntos del proyecto se establece la reducción de la edad de imputabilidad penal a 14 años, lo que modifica el régimen vigente. La iniciativa continuará su tratamiento legislativo en las próximas instancias parlamentarias.

La aprobación se dio en el marco de una extensa sesión en la Cámara baja, donde el debate sobre el nuevo régimen penal juvenil concentró la atención del oficialismo y la oposición en un clima de fuerte discusión política.