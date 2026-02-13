La carrera automovilística Safari tras las Sierras se desarrollará del 13 al 15 de febrero en el departamento Valle Fértil, con un operativo de seguridad que contempla requisitos obligatorios para pilotos, vehículos y espectadores.

El evento es organizado por la Asociación de Pilotos Vallistas (Apiva) y cuenta con el auspicio del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Deporte. La fiscalización estará a cargo de la Federación Sanjuanina de Automovilismo Deportivo (Fesad), en coordinación con dirigentes del deporte motor, pilotos y ex pilotos.

Desde la organización informaron que el operativo incluye exigencias específicas para la participación de los binomios. Entre los elementos obligatorios para piloto y navegante se encuentran casco, buzo antiflama, butacas de competición y cinturón de seguridad de cinco puntos.

En cuanto a los vehículos, deberán contar con estructura antivuelco con arco principal y delantero, barras longitudinales y de puertas, barreras en las ruedas de tracción, cubre batería, sistema de corte de corriente interno y externo visible, matafuego de dos kilos, red de protección lateral para brazos y luces de freno.

La verificación técnica de los autos se realizó desde el 2 de febrero en un taller céntrico y continuará el viernes en la sede de Apiva, en calle Mitre s/n, de 9 a 18. La revisión estará a cargo de autoridades de la federación y el incumplimiento de los requisitos impedirá la participación en la competencia.

Además, se establecieron medidas para el público que asista al evento. Se colocará cinta verde para señalar los sectores permitidos y cinta roja para indicar zonas prohibidas. También se recomendó no ubicarse en la parte externa de las curvas del circuito.

Según indicaron los organizadores, el cumplimiento de estas disposiciones es obligatorio para todos los participantes y asistentes, con el objetivo de garantizar el desarrollo seguro de la competencia automovilística.