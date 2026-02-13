El Ministerio de Educación de San Juan avanzó con una renovación en la conducción del Nivel Inicial. La ministra Silvia Fuentes encabezó el acto de puesta en funciones de Claudia Alvar Díaz como nueva directora del área y de Daniela Peze como vicedirectora, en una decisión que apunta a reforzar la gestión pedagógica en uno de los niveles estratégicos del sistema educativo.

El recambio implica la salida de Laura Castro, quien había asumido la conducción durante la gestión del exministro Felipe de Los Ríos. Con esta designación, la actual administración busca consolidar una línea de trabajo con continuidad en los ejes centrales, pero con impronta propia en la gestión.

Desde la cartera educativa señalaron que la prioridad estará puesta en fortalecer los procesos de alfabetización temprana, profundizar el acompañamiento institucional a los equipos directivos y docentes, y ampliar la cobertura en salas de 3, 4 y 5 años. El Nivel Inicial es considerado una etapa clave para el desarrollo cognitivo y socioemocional de los niños, por lo que la definición de políticas en esta instancia tiene impacto directo en el recorrido escolar posterior.

Claudia Alvar Díaz llega al cargo con trayectoria en el sistema educativo provincial, tanto en el ámbito estatal como en el privado. Durante ocho años se desempeñó como directora de la ENI 31 “Patricia Sanjuaninas”, experiencia que le permitió articular proyectos pedagógicos y gestionar equipos docentes en contextos diversos. Además, cuenta con antecedentes como docente en instituciones privadas.

En el Ministerio destacan que su perfil combina experiencia en gestión y conocimiento territorial, dos aspectos que consideran centrales para esta nueva etapa. La incorporación de Daniela Peze como vicedirectora busca complementar esa tarea con una mirada técnica y organizativa que permita fortalecer la estructura del área.

La decisión de avanzar con cambios en el Nivel Inicial se inscribe en una política más amplia de revisión y actualización de equipos en distintas áreas del Ministerio. La gestión de Silvia Fuentes viene impulsando una agenda centrada en la mejora de aprendizajes, especialmente en lengua y matemática, y en la implementación de estrategias que permitan reducir brechas educativas.

En ese marco, la alfabetización temprana aparece como uno de los pilares. La premisa es clara: intervenir desde los primeros años para garantizar trayectorias escolares sólidas. También se anticipó que habrá un seguimiento más cercano a las instituciones, con énfasis en acompañamiento pedagógico y fortalecimiento de prácticas docentes.

La renovación en la conducción del Nivel Inicial marca, así, un movimiento estratégico dentro del esquema educativo provincial. Con nuevos nombres y la promesa de continuidad en los lineamientos centrales, el Ministerio busca afianzar una etapa que consideran decisiva para el futuro del sistema educativo sanjuanino.