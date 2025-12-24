La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago de la Prestación por Desempleo con montos que pueden alcanzar los $334.800 en diciembre, como un alivio económico previo a las fiestas de fin de año. Este beneficio está dirigido a trabajadores que perdieron su empleo sin una causa justa, y el monto varía según los aportes realizados y la situación laboral previa.

El organismo previsional recordó que el cronograma de pagos ya está activo y continuará luego de Navidad, con depósitos escalonados que respetan la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

La Prestación por Desempleo es un seguro social creado para apoyar a quienes fueron desvinculados de sus trabajos formales por despido sin causa, finalización de contrato u otras situaciones contempladas por la ley. Este no es un beneficio automático, sino que requiere cumplir con ciertos requisitos de aportes previos.

El cálculo del monto que se percibe se basa en el mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados antes del despido y se ajusta conforme al Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente.

Los trabajadores que pueden acceder al beneficio, siempre que cumplan con los aportes necesarios, son:

Trabajadores permanentes: con al menos seis meses de aportes en los últimos tres años antes de la desvinculación.

Trabajadores eventuales o de temporada: que hayan trabajado más de 90 días en el último año y menos de 12 meses en los últimos tres años.

Trabajadores de la construcción: quienes acrediten un mínimo de ocho meses de aportes en los dos años previos al fin de la obra.

En este diciembre, la Prestación por Desempleo tiene un tope máximo de $334.800, luego de una actualización del 1,95%. Cabe destacar que este monto no es uniforme para todos, ya que cada beneficiario recibe un importe distinto según su salario anterior.

Según el cronograma oficial, el 26 de diciembre —un día después de Navidad— recibirán el pago aquellos con DNI terminados en 4 y 5. El resto de los beneficiarios cobrará en días posteriores, respetando la terminación de su documento.

De este modo, la Anses mantiene vigente uno de los principales apoyos económicos de fin de año para quienes atraviesan una situación de desempleo formal.