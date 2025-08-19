El Ministerio de Educación de San Juan informó que este miércoles 20 de agosto comienza el período de inscripción para las clases de apoyo escolar gratuito, destinadas a estudiantes de escuelas primarias, tanto de gestión estatal como privada.

Las inscripciones se recibirán en la sede de Conectar Lab, ubicada en Las Heras y Alberdi, Capital, en horario de 8:30 a 12:30. El proceso se mantendrá abierto hasta completar el cupo disponible.

Este programa forma parte del Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo” y busca brindar acompañamiento pedagógico para fortalecer el aprendizaje y el desarrollo académico de los alumnos.

Las familias interesadas deberán presentar fotocopia del DNI del progenitor o tutor junto al del estudiante, además de una fotocopia de la partida de nacimiento del menor.

La iniciativa es impulsada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, con el objetivo de reducir la deserción escolar, mejorar el rendimiento en las aulas y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes.