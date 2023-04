Marcelo Arancibia, candidato a gobernador de San Juan por Unidos por San Juan, criticó duramente al Frente Desarrollo y Libertad, por no haberse unido en las próximas elecciones, a celebrarse el próximo 14 de mayo. En este sentido, el letrado dijo a DIARIO HUARPE que los libertarios "no entienden" la política provincial y se quedaron aferrados al contexto nacional. "Estamos en un momento en el que tenemos que priorizar la alternancia en el poder. Tenemos que ganarle a Sergio Uñac y a José Luis Gioja, y todos juntos. No lo entendieron, solo Sergio Vallejos se nos unió, y por eso les va a ir mal, lo digo con todo respecto", dijo.

En un contexto nacional en el que Juntos por el Cambio se saca chispas, con Horacio Rodríguez Larreta por un lado y Patricia Bullrich junto con Mauricio Macri por el otro, y con los libertarios en pleno ascenso, San Juan no se queda afuera. Javier Milei, líder de la libertad avanza, no se quedó afuera de la polémica y le propuso a la exministra de Seguridad de la Nación jugar en una interna en las PASO. Pero a pesar de esto, la lejanía entre ambos bandos parecería no tener fin.

Esta situación se replica en la provincia, cuando al momento de cierre de listas, los libertarios sanjuaninos que se agrupan en Desarrollo y Libertad decidieron no unirse con UxSJ. Para Arancibia, haber replicado la escena nacional en lo local no fue lo correcto.

"Ha habido una actitud de Juntos por el Cambio muy generosa de incorporar a los libertarios en este esquema de ley del lema. Hasta le sacamos el nombre de Juntos por el Cambio en el lema para que nadie se sintiera imposibilitado ingresar, pero decidieron seguir con las órdenes nacionales", dijo.

El dirigente provincial cerró las declaraciones con la prioridad de respetar las particularidades electorales de cada provincia, Según dijo, la prioridad principal en la provincia es la de "lograr una alternancia en el poder".