La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha el proceso de devolución de percepciones a aquellos contribuyentes que realizaron compras en dólares, adquirieron divisas para ahorro o efectuaron gastos en el exterior. El organismo comenzó a notificar a los beneficiarios mediante el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) la aprobación de sus solicitudes.

Tras recibir la notificación, el monto aprobado se acredita en la cuenta bancaria declarada por el contribuyente dentro de un plazo de tres días hábiles. Este reintegro incluye tanto el capital retenido como los intereses generados desde la presentación de la solicitud hasta el momento del cobro efectivo, aunque sobre los intereses se aplica la retención correspondiente al Impuesto a las Ganancias.

Cómo solicitar la devolución

Ingresar al portal de ARCA con la clave fiscal.

Acceder al servicio “Devolución de percepciones”.

Seleccionar las percepciones que ARCA informó.

Agregar manualmente aquellas percepciones no registradas, adjuntando la documentación respaldatoria.

Presentar la solicitud para su evaluación.

Desde ARCA explicaron que las devoluciones se realizan de manera escalonada, organizando a los contribuyentes por día para el pago. En cuanto al monto, aclararon que “las devoluciones no solo contemplan el capital, sino también los intereses generados desde el momento en que se presentó la solicitud hasta el momento en que efectivamente se cobra”. Sin embargo, indicaron que “sobre los intereses creados se aplica la retención del Impuesto a las Ganancias”, lo que reduce el importe final acreditado.

En caso de detectar inconsistencias en los datos, el trámite puede derivarse a fiscalización y el contribuyente será notificado por el DFE. Si la información está correcta, la devolución se acredita directamente en la cuenta bancaria declarada, permitiendo recuperar el dinero retenido en pocos días.

Según cifras oficiales, durante 2024 ARCA devolvió un total de $115.541 millones en percepciones relacionadas con el dólar tarjeta, y en los primeros meses de 2025 ya se reintegraron $82.351 millones. Aún quedan pendientes por devolver $1.453 millones correspondientes al año pasado y $9,9 millones de los primeros meses del presente año.

Este sistema busca acelerar la devolución de percepciones que muchas veces quedan sin reclamar debido a que los contribuyentes no gestionan el trámite. Al presentar la solicitud con los datos correctos y a tiempo, la acreditación se concreta rápidamente, representando un alivio económico en un contexto de presión sobre el bolsillo.

Además de devolver dinero retenido, el mecanismo funciona como un incentivo para que las personas formalicen sus trámites ante ARCA y mantengan actualizada su situación fiscal, promoviendo un mayor control y transparencia en las operaciones vinculadas a percepciones en dólares.