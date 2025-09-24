Argentina tiene nueva representante en UFC: así ganó su contrato con UFC Sofía Montenegro

Un intenso y disputado combate de peso mosca en el DWCS 2025 ha culminado en un resultado inesperado y lleno de debate. Jeisla Chaves se alzó con la victoria por decisión dividida sobre Sofía Montenegro con tarjetas de 29-28, 28-29 y 29-28. Sin embargo, lo que parecía una simple conclusión de la pelea se transformó en un giro de guion: ambas atletas impresionaron tanto al presidente de la UFC, Dana White, que les ofreció un contrato para unirse a la máxima liga de artes marciales mixtas.

La pelea en el UFC Apex fue un intercambio constante de dominio. Montenegro, apodada "La Bruja", inició el combate con su característico estilo agresivo, conectando combinaciones potentes. Chaves absorbió la ofensiva inicial y, con velocidad, logró equilibrar la balanza en los últimos momentos del primer round. El segundo asalto vio a la argentina tomar la ventaja al derribar a su rival con un cruzado, pero Chaves demostró su resistencia, reincorporándose y utilizando la lucha en la jaula para neutralizar el ataque.

El tercer round fue una batalla de voluntades. Chaves tomó la iniciativa con combinaciones rápidas y patadas, mientras Montenegro respondía con ganchos al cuerpo y un derribo exitoso. El público aplaudió la entrega de ambas competidoras, que mantuvieron la intensidad hasta el final. La decisión de los jueces fue lo que provocó la controversia, ya que muchos en la afición y entre los especialistas consideraron que la victoria debió ser para Montenegro.

Un resultado polémico y una decisión sin precedentes

Dana White, el presidente de la UFC, reconoció la polémica de la decisión: "Para ser sincero, no tenía las tarjetas que tenían los jueces. No tenía a Chávez ganando la pelea, tenía a Sofía ganando la pelea. Pero no soy juez". A pesar de su desacuerdo con el veredicto oficial, White se mostró tan impresionado por la actuación de ambas que confirmó que las dos recibirían un contrato. Esta decisión se basa en el gran nivel de ambas atletas, algo que el mismo White destacó al afirmar que las peleas femeninas de la temporada han sido "increíbles".

El ingreso de Sofía Montenegro a la UFC es un hito para las artes marciales mixtas en Argentina, ya que se une a un selecto grupo de peleadores que incluyen a Ailín Pérez, Esteban Ribovics, Francisco Prado y Kevin Vallejos. El público en redes sociales, que había expresado su desacuerdo con el fallo, celebró la decisión de White de reconocer el esfuerzo de Montenegro, destacando su entrega y habilidad. La presencia de ambas luchadoras en la UFC refuerza el crecimiento del talento sudamericano en la mayor liga de MMA a nivel mundial.