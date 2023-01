En la mañana de este jueves, efectivos de la Brigada de Investigaciones Norte, a cargo del oficial principal Fernando Olivera, detuvieron a dos sospechosos del asalto en la puerta del local de ropa Olivia. DIARIO HUARPE dio a conocer el hecho tras la difusión de un video del modo que actuaron los delincuentes, que huyeron en un auto rojo y terminaron por arrastrar a la víctima.

La detención de dos de los tres sospechosos se produjo a una semana del hecho tras varias tareas de investigación y vigilancia de rigor. Los detenidos son del barrio San Francisco, Chimbas. También secuestraron el auto marca Volkswagen Gol de color rojo que se vio en el video. El mismo no tenía patente para no ser identificado por las cámaras de seguridad, sin embargo, los ladrones no lograron su cometido.

Tanto los sospechosos como el vehículo secuestrado quedaron a disposición del Tercer Juzgado de Instrucción, que investiga la causa por robo en modo arrebato.

El jueves 19 de enero, alrededor de las 17:55 horas, en la intersección de calles 9 de Julio y Salta, Capital, en la puerta de ingreso al local comercial Olivia (local de ropas y calzados), la empleada del local Gisella Yañez al momento de abrir el negocio fue abordada por un hombre, que la atacó y le sacó el celular para luego correr hacía el auto en el que lo esperaban dos cómplices. Junto a la mujer estaba la hermana, también trabajadora del lugar. Ambas mujeres persiguieron al hombre del arrebato, pero sin éxito.

Yañez se colgó de la puerta del auto rojo e intentó entrar con el ladrón, pero cayó a una cuadra tras que los delincuentes le provocarán la caída. "Quedé con quemaduras en la panza, en los dos codos, en las dos piernas y raspones en los brazos", contó Gisella Yañez a DIARIO HUARPE. "Traté de meterme al auto, pero no me dejaron, en los asientos de atrás había otro hombre que trataba de sacarme, finalmente me solté", señaló la víctima. Finalmente, dos de sus presuntos victimarios están presos y serán investigados.