En diálogo con DIARIO HUARPE, el abogado defensor, Horacio Merino, expresó su preocupación por el trato que ha recibido su cliente, María Cecilia Tejada, la mujer que presuntamente asesinó en Trinidad con más de 100 apuñaladas en la noche del pasado 4 de enero a Juan Bubica. Si bien tras una pericia judicial se descartó la inimputabilidad de la acusada, su defensa manifestó que está en búsqueda del hombre que retiró a la mujer que estaba en un centro de rehabilitación ubicado en el departamento Albardón una semana antes del crimen.

“Yo voy a buscar el tipo que la ha sacado de Albardón. Mi clienta se retiró del centro de rehabilitación acompañada por una persona que se hizo pasar por el padre y no lo era. Lo quiero meter preso porque es el que la lleva a prostituirse y la prostitución está penada”, afirmó el abogado.

Cabe destacar que Tejada estuvo internada en un centro de rehabilitación entre el mes de noviembre y el 28 de diciembre del año anterior, es decir una semana antes del asesinato donde tuvo un claro protagonismo. Algunas versiones señalan que la persona que la retiró del centro de rehabilitación era su supuesta pareja.

Publicidad

“Mi crítica no es hacia ella ni al instituto ni a nada. Solo me parece que estamos acostumbrados como sociedad a solamente a asistir al que puede pagar. Eso me parece una barbaridad porque Tejada es una chica que está enferma”, agregó.