A primera hora de la mañana, la Justicia de San Juan descartó la inimputabilidad de la acusada por el homicidio de Juan Bubica, la mujer que presuntamente lo asesinó en Trinidad con más de 100 apuñaladas en la noche del pasado cuatro de enero. Se trata de María Cecilia Tejada, la mujer de 35 años que horas después fue trasladada al Hospital Julieta Lanteri, días después de haber sido sometida a una pericia psiquiátrica que dio como resultado concluyente del examen que había solicitado Fiscalía mientras permanecía detenida por el crimen.

Según fuentes calificadas, el perito del Poder Judicial que llevó adelante la evaluación de salud mental de Tejada señaló que comprende la criminalidad de sus actos y, por tanto, puede dirigir sus acciones. Es decir, que está en condiciones de afrontar el proceso penal en su contra.

Pese a que la pericia dijo lo contrario, su abogado defensor, Horacio Merino explicó a DIARIO HUARPE que Tejada fue trasladada en horas de la mañana al Hospital Julieta Lanteri porque la salud mental de su defendida no es buena.

“Esa chica está muy mal. No creo que en el penal vaya a hacer nada pero tiene problemas psíquicos y de consumo. Esa mezcla es una bomba de tiempo”, afirmó.

Cabe destacar que el peritaje había sido solicitado por Iván Grassi, el fiscal que comanda la investigación de la causa, debido a los antecedentes que tiene la mujer de 35 años. Según trascendió, hace unos meses, la imputada que ofrecía servicios sexuales había quedado en la mira de la Justicia por un supuesto robo. Sin embargo, en esa oportunidad fue declarada inimputable debido al problemático consumo que tenía Tejada con las drogas. De hecho, también se conoció que la mujer acusada estuvo detenida por peleas callejeras, desorden y por vagabundear en la calle.

El juez de Garantías Federico Rodríguez dictó prisión preventiva para Tejada en la audiencia de formalización. Imagen DIARIO HUARPE.

Por este motivo, Tejada permaneció internada en el sector de psiquiatría del Hospital Marcial Quiroga, y en el Hospital Julieta Lanteri. Incluso permaneció en rehabilitación en un centro para tratar adicciones dependientes del Estado ubicado en el departamento Albardón, donde estuvo internada entre el mes de noviembre y el 28 de diciembre del año anterior, es decir una semana antes del asesinato donde tuvo un claro protagonismo.

De esta manera, ahora los representantes del Ministerio Público, encabezados por Grassi tendrán cerca de seis meses para juntar pruebas y solicitar la elevación a juicio contra Tejada por homicidio simple. Si bien la acusada le proporcionó una gran cantidad de heridas a Bubica, la autoridad judicial no mencionó ningún agravante como el ensañamiento durante la audiencia de formalización, aunque podría ser sumada a la calificación, siempre y cuando la autoridad así lo entienda.

¿Bubica no quiso pagar por el servicio?

Durante la audiencia de formalización, Tejada no quiso emitir alguna declaración. Sin embargo, en diálogo con DIARIO HUARPE, su abogado Horacio Merino manifestó que su defendida fue “aprovechada por un viejo manyin que no quiso pagarle a una mujer que trabaja de prostituta para abusarla directa o indirectamente porque no le pagó”. Por ello la discusión se desató entre ambos y terminó con Bubica asesinado.