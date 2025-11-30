El Gobierno de San Juan llevó adelante una intervención simbólica en el marco del Día Mundial de Respuesta al VIH, que se conmemora cada 1 de diciembre. A través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, la EPSE y en colaboración con el Ministerio de Salud, se iluminó de color rojo la primera ruta solar del país, ubicada en la Avenida de Circunvalación. La acción se integra a la campaña internacional que busca promover la prevención, la solidaridad y la concientización sobre el virus.

La iniciativa forma parte del programa provincial “Luces que Inspiran”, que utiliza la infraestructura de energía solar como plataforma para difundir mensajes de compromiso social, sensibilización comunitaria y fortalecimiento de políticas públicas vinculadas a la salud. Los monopostes solares, que posicionaron a San Juan como la primera provincia con una ruta nacional 100% solar, adoptan diferentes colores en fechas relacionadas con salud, inclusión, diversidad y medio ambiente.

Cada 1 de diciembre, la comunidad internacional renueva su compromiso con la prevención, el acceso equitativo al tratamiento y la lucha contra el estigma que enfrentan las personas que viven con VIH. La jornada también refuerza la importancia de herramientas preventivas como el uso de preservativos, la PrEP y el material esterilizado, fundamentales para evitar nuevas infecciones. Con diagnóstico temprano y tratamiento adecuado, las personas con VIH pueden alcanzar una buena calidad de vida.

Con esta señal luminosa, San Juan reafirma su liderazgo en innovación energética y su compromiso con una sociedad más informada, inclusiva y consciente. La emblemática ruta solar vuelve a funcionar como un símbolo que integra tecnología, salud pública y responsabilidad social.