Si bien en San Juan confirmaron que la continuidad del programa Precios Justos está garantizada hasta fin de mes, también dejaron ver que no hay, hasta el momento, una respuesta a lo que sucederá en diciembre con el plan que ofrece productos a menor costo. De esta manera, los supermercadistas de la provincia presentaron opiniones encontradas y reconocieron en algunos casos que pese a no formar parte de manera directa del programa, al depender de grandes cadenas se verían afectados. Algunos prefirieron no emitir opinión hasta que hay un panorama más claro y otro de ellos destacó que no será posible sostenerlos.

Este último es el caso del mayorista Café América, donde su representante, Carlos Icazzati, dijo a DIARIO HUARPE que ellos no adhirieron al programa, pero que teniendo en cuenta los fuertes incrementos de los que se hablan en las listas de precios de los distribuidores y grandes marcas, no sería posible seguir sosteniéndolo.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Por su parte, el dueño del supermercado Nápoli, José Velardita, pese a no pertenecer al programa por tratarse de un comercio local, fue cauto al momento de emitir una opinión al respecto a la espera de un poco más de claridad en la situación y los rumores que giran en torno a la posibilidad de cancelación del programa. “Hasta el momento no podemos decir nada por qué no hemos conversado con nadie. Debemos reunirnos con los colegas de la Cámara de Supermercadistas para hablar del tema”, explicó a este medio el comerciante.

Por último, Mario Gee, propietario del supermercado Caminos del Oeste, dijo que ellos al ser comercios de nivel local, dependen de los grandes mayoristas o distribuidores y que si se elimina el programa, se verán afectados en los precios de algunas cosas. “Los que en realidad van a tener problemas son las grandes cadenas. Hay que ver cómo siguen los acuerdos, pero eso no quita que nos afecte también en menor medida”, concluyó el referente.

Aumentos y el movimiento el primer día hábil

Por otra parte, los portales a nivel nacional anunciaron que las grandes cadenas de supermercados y distribuidoras ya hablan de incrementos en las listas de precios del 45% aproximadamente. Esta situación ya generó incertidumbre entre los supermercadistas consultados.

Icazati aseguró que se habla de un aumento del 40% al 45% y que las empresas no están entregando listado de precios y hay mucho desconcierto. “Nosotros esperamos las nuevas listas, ponerlos en práctica y subir los precios. No sabemos cuándo, todo esto es muy dinámico, nadie sabe nada”, dijo.

Publicidad

En cuanto al movimiento de la gente en el comercio, pese a la especulación que reina y después de un fin de semana largo, el referente dijo que fue una jornada muy tranquila y que la gente no se volcó a hacer las compras, como se esperaba.

Por su parte José Velardita, si bien dijo que en su caso aún no registraron incrementos o nuevos precios, sí reconoció que también en su comercio el movimiento fue escaso. “La gente no salió a comprar como era de esperarse. Supongo que confían en lo que votaron”, sentenció.