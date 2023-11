Este martes 21, el comercio abrirá sus puertas con aumentos de precios en San Juan. Tras el domingo de balotaje que vivió Argentina, donde el líder libertario Javier Milei, fue electo Presidente de la Nación, los dirigentes de las Cámaras de Comerciantes de distintos departamentos de San Juan, dejaron su opinión. Afirmaron que de entrada ya habrá precios remarcados y no dejaron de mencionar el panorama de incertidumbre que se vive. Los consultados coincidieron en la incertidumbre existente de cómo afectará el mercado cambiario del dólar y el nuevo gobierno electo a este rubro.

En Caucete, Luis Agulles, de la Cámara de Comerciantes de Caucete, dialogó con este medio y comentó que “los proveedores ya nos han pasado las listas de precios, obviamente con aumentos”. Esto era algo ya predecible y que se imaginaban en este sector, sobre todo en un contexto de post elecciones. A su vez, con respecto a abrir los comercios, Agulles dijo que son muy pocos los que no han abierto cuando ha aumentado el valor del dólar. “Las casas de repuestos fueron las más afectadas, junto con quienes venden accesorios para celulares, porque basan sus precios en el valor del dólar. En esos rubros si hubo mayor precaución”, dijo al respecto.

El presidente de la Cámara de Comerciantes de Rawson, Gastón Villordo, mencionó a DIARIO HUARPE que si bien el panorama es de incertidumbre, “no tenemos expectativas buenas sobre lo que vaya a pasar”. También fue muy crítico con respecto a cómo las elecciones afectaron y “causaron un desastre” en el rubro del comercio.

“Los negocios que abran mañana quieren vender, pero no mucho, vender lo que se pueda y no quedarse sin mercadería hasta que se sepa cómo va apuntando el mercado. Lo que buscamos es que haya una estabilidad, que sepamos a cuanto tenemos que manejar los precios”.

El comercio de Rawson,es uno delos que más ha crecido en los últimos años.

Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos, dialogó con DIARIO HUARPE y dijo que hay un panorama de incertidumbre en el rubro. Él, en este caso, dio un panorama más optimista de la situación, aclarando que si bien hubo aumentos en este sector, “por el momento no ha habido mucha repercusión y devaluación, como si lo fue en las generales o en las PASO. Eso afectó mucho a los pedidos, precios, fue un momento de bastante inestabilidad”, comentó Quiroga. Asimismo, afirmó que habrá aumentos y “microdevaluaciones”, pero es lo que se esperaba.

“Estamos a la espera, con incertidumbre. La elección anterior tuvo aumentos y corridas de precios importantes. No había precios definidos, ahí convenía más tener los comercios cerrados que abiertos. Hoy no es así y ayuda que la semana sea corta así que seguramente no se van a alterar mucho las cosas”, sentenció el presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos.