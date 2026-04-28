La construcción en San Juan se mantiene en pie, pero con números que todavía reflejan el impacto de la caída de la obra pública nacional. Hoy, con cerca de 7.500 trabajadores activos, el sector encuentra sostén en la inversión provincial y en la actividad minera, aunque sigue muy lejos de los 12.000 puestos que se registraban a fines de 2023.

“Desde septiembre del 2023 hasta la actualidad, perdimos casi el 45% del personal contratado directamente de UOCRA. Teníamos casi 12.000 empleados y hoy hay 7.000”, resumió el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) en San Juan, Ramón Martínez, en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV.

El dato marca el punto de quiebre del sector: una pérdida de unos 4.500 puestos de trabajo en poco más de dos años. Aun así, el dirigente reconoció que el presente muestra una leve mejora respecto al peor momento de la crisis. “Ese número desde septiembre del 2023 hasta el 2025 siempre ha ido en caída. Hoy estamos un poquito mejor que el año pasado. El año pasado estuvimos en niveles peores que la pandemia”, explicó.

El sostén: minería y obra pública provincial

El actual nivel de actividad no es producto de una recuperación plena, sino de un equilibrio sostenido por dos factores clave: la obra pública provincial y la inversión privada ligada a la minería.

“La recuperación de la actividad se dio por los privados, porque tomó mucha mano de obra la minería y también hay que decir que el gobierno provincial aumentó la cantidad de licitaciones, trabajos y obras en ejecución con fondos propios”, señaló Martínez.

Ese doble impulso permitió que el sector saliera del piso que tocó el año pasado, cuando la cantidad de trabajadores cayó a niveles críticos. “Llegamos a niveles muy bajos, el piso fue de alrededor de 5.500 trabajadores”, detalló.

Hoy, con unos 7.000 a 7.500 empleados vinculados a la actividad, la construcción logró recomponerse parcialmente, aunque todavía sin recuperar el volumen de empleo que supo tener.

Un repunte limitado y con riesgos

A pesar de esa mejora, desde Camarco advierten que la recuperación es frágil y que el corto plazo podría volver a mostrar señales negativas. “Del 2023 hasta ahora venimos mejorando, pero yo creo que ahora vamos a volver a caer”, anticipó Martínez. Y fue más preciso: “Vamos a perder entre 1.500 y 1.900 puestos. Vamos a estar cerca de los 6.000 trabajadores”.

La proyección está vinculada a factores estacionales, como el receso invernal, que impacta especialmente en obras vinculadas a la minería en la Cordillera, donde las condiciones climáticas frenan el ritmo de actividad.

El desafío de sostener la actividad

En este contexto, la continuidad de la obra pública provincial aparece como una de las principales herramientas para sostener el empleo, en un escenario donde la inversión nacional sigue ausente. “Entendemos que deberíamos seguir trabajando desde San Juan con fondos provinciales, sobre todo por la infraestructura que falta”, afirmó Martínez.

La construcción, así, transita una etapa de transición: se sostiene gracias a la obra pública local y al empuje de la minería, pero todavía sin señales claras de una recuperación estructural. El desafío, coinciden en el sector, será consolidar ese piso y evitar una nueva caída en los próximos meses.

Textuales

Ramón Martínez / Presidente de la Camarco