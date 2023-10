¿Auto sólo para Verstappen? La teoría que hace crecer una polémica en la Fórmula 1

La teoría de que Red Bull Racing diseña sus coches pensando principalmente en las preferencias de Max Verstappen ha sido un tema recurrente de debate a lo largo de los años. Pilotos como Pierre Gasly y Alex Albon tuvieron dificultades para adaptarse al equipo, y actualmente, Checo Pérez también enfrenta desafíos para mantener una consistencia en su rendimiento.

El piloto neerlandés es conocido por preferir un coche con una parte delantera "puntiaguda" que pueda conducir a una parte trasera más inestable. Esta configuración no es la preferida por todos los pilotos, incluyendo a Checo Pérez. La diferencia en el rendimiento entre los dos pilotos de Red Bull es evidente, con una brecha de 177 puntos entre ellos.

Mientras que Verstappen está cerca de asegurarse un nuevo título este fin de semana en Qatar, Pérez está luchando por superar su mala racha. Estas disparidades han llevado a sugerencias recurrentes de que Red Bull podría estar diseñando sus coches de manera específica para satisfacer las preferencias de Max, lo que le otorgaría una ventaja significativa sobre sus compañeros de equipo.

Defensa a Max Verstappen

Lando Norris no se quedó callado en las últimas horas y puso el foco en el asunto, mientras su nombre es el que suena con más fuerza para unirse a Red Bull en el futuro. "No creo que puedas diseñar un coche para alguien", fue lo que comunicó al comienzo. El piloto expresó que el rendimiento del coche no sólo depende de cómo esté planteado, sino que también del corredor que se hace cargo del mismo.

"No depende del equipo simplemente hacer el diseño de un coche para una persona. Quizás ese sea un mundo perfecto. Nuestro trabajo es cumplir sin importar cuál sea el coche. Simplemente no funciona así. Depende en gran medida del conductor conducir el coche que le han asignado. Creo que de esta manera, si termino siendo más lento que mis compañeros de equipo por cualquier motivo, entonces no estoy haciendo un trabajo suficientemente bueno. Es tan simple como eso. Es trabajo del conductor. Por eso estamos aquí", cerró Norris.