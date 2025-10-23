Publicidad
Autopartes: creció el déficit comercial de agosto

La balanza comercial de autopartes acumuló un déficit de u$s6.085 millones en los primeros ocho meses del año, impulsado por la caída de exportaciones y el aumento de importaciones. 

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El resultado negativo se explica por una leve baja del 0,3% en las exportaciones. Foto: Gentileza

La balanza comercial de autopartes en Argentina registró un déficit de US$6.085 millones entre enero y agosto de 2025, un incremento del 6,7% respecto del mismo período del año pasado. El número ya supera el déficit total de 2024, que cerró en US$5.703 millones, informó la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).

El resultado negativo se explica por una leve baja del 0,3% en las exportaciones, que alcanzaron US$861 millones, junto con un aumento interanual del 5,8% en las importaciones, que totalizaron US$6.946 millones.

Entre los principales rubros, “Transmisiones” mostraron un déficit de US$1.429 millones (US$1.732 millones en importaciones frente a US$303 millones en exportaciones). Le siguieron “Eléctrico”, con un rojo de US$1.043 millones (US$1.085 millones importados y US$43 millones exportados), y “Motores”, con un desbalance de US$508 millones (US$705 millones en importaciones y US$197 millones en exportaciones).

Comercio con Brasil

El intercambio de autopartes con Brasil dejó un saldo deficitario de US$1.746 millones para Argentina en los primeros ocho meses del año. Según AFAC, basado en datos de ABECEB e INDEC, las importaciones desde Brasil alcanzaron US$2.318 millones, un 7% más que en 2024, mientras que las exportaciones sumaron US$572 millones, con un incremento del 1,1% interanual.

Los principales productos importados fueron componentes de transmisión (US$412 millones, +8,9%), eléctricos (US$375 millones, +10,4%) y carrocería y partes (US$334 millones, +10,7%). Entre las exportaciones, lideraron transmisión (US$198 millones, -2,2%) y motores (US$196 millones, +21,6%), seguidos por componentes de motor, carrocería y sus partes, y sistemas de amortiguación, dirección y suspensión.

El informe evidencia que, pese a un leve aumento de las ventas externas en algunos rubros, el fuerte crecimiento de las importaciones continúa impulsando el déficit comercial del sector.

