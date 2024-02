La Justicia de San Juan negó la excarcelación en la jornada de este jueves a Walter Agustín Barahona y Claudio Pedro “Colorado” Guiñez, dos de los tres implicados en el crimen de Juan Ignacio Martínez Tejada, el joven de 18 años que perdió su vida en medio de una balacera y muerte en el barrio Teresa de Calcuta, en el departamento Pocito. El pedido había sido hecho por la defensa, luego de que en la semana anterior Braian Esequiel Guajardo, más conocido como “El Gordo Braian” había obtenido la libertad condicional. Todos se encuentran ligados a la causa por el delito de homicidio doloso, agravado por el uso de arma de fuego.

En una breve audiencia presidida por el juez de Garantías, Matías Parrón, Marcelo Abarca, abogado defensor de los imputados formalizó un pedido de libertad condicional para los dos acusados que permanecen detenidos en el Servicio Penitenciario Provincial. Ante esta situación, el Ministerio Público Fiscal, representado por el doctor Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Ignacio Achem se opusieron argumentando el peligro de fuga que implica que ambos reclusos salieran de prisión y el magistrado no dio lugar, aceptando los argumentos de Fiscalía.

En los argumentos esgrimidos por Fiscalía, el ayudante fiscal Ignacio Achem se refirió a la situación particular de Guiñez no tiene arraigo. “No tiene domicilio, ni siquiera recordaba el domicilio en el que vivía cuando le preguntaron en la audiencia de formalización. Dijo no me acuerdo, después afirmó que vivía en el barrio Carrerita para después terminar diciendo que vivía en la Villa Fleuri”, relató.

El abogado defensor quería la libertad condicional para los acusados.

Al mismo tiempo, argumentó que tampoco tiene una raíz laboral debido a que según el imputado, es un vendedor ambulante. “Con el mayor de los respetos que ese oficio nos merece, pero lo cierto es que es inchequeable esa situación”, agregó Achem.

Ante esta situación, el juez Parrón rechazó la solicitud y mantuvo la prisión preventiva para los acusados. “El juez de garantía adoptó una resolución sustentada en derecho, en la cual se rechaza el pedido de la defensa. Esta resolución se basa en que no se presentaron hechos nuevos acreditados ni actos procesales o evidencia que cuestionara la calidad del pronóstico punitivo adverso presentado por el Ministerio Público Fiscal al solicitar la prisión preventiva”, expresó Micheltorena.

Fiscalía se opuso al pedido de la defensa.

Además, explicó que no hubo cambios en la legislación vigente que respaldaran la petición de la defensa. Por lo tanto, los imputados deberán continuar en prisión preventiva hasta el vencimiento de la misma.

Análisis de pólvora en mano

El juez Matías Parrón no dio lugar al pedido solicitado por la defensa.

La defensa de los imputados intentó poner en valor un análisis de pólvora en mano como argumento a favor de su solicitud. Sin embargo, para el Ministerio Público Fiscal este análisis se considera “tenue y conjetural”. “Existen muchas circunstancias que podrían explicar un resultado negativo en dicho análisis, como el lavado de manos u otras acciones realizadas por el imputado para evitar que el resultado sea positivo”, agregó. Asimismo, destacó que el análisis de ADN y la prueba testimonial serán elementos clave en la resolución del caso.