Balearon a un joven de 21 años en la línea férrea de Coquimbo

La noche de este martes 6 de enero terminó en tragedia en la comuna de Coquimbo. Un joven de 21 años falleció tras recibir disparos de bala en el sector de la línea férrea que separa Sindempart de Las Torres, un hecho que las autoridades confirmaron como el primer homicidio registrado en la región durante el año 2026.

El crimen ocurrió específicamente en calle Los Copihues. De acuerdo con la información preliminar proporcionada por Carabineros, el operativo policial comenzó luego de que vecinos del sector alertaran sobre la presencia de una persona tendida sobre las vías del tren. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un hombre con una lesión compatible con un impacto de bala. En el sitio del suceso también se encontraron vainillas percutadas, evidencia clave para la investigación.

Investigación en marcha: un ataque desde un vehículo

Los primeros antecedentes recabados por las autoridades indican que la víctima habría recibido los disparos desde un vehículo en movimiento. Esta circunstancia, que sugiere un ataque con cierto grado de planificación o una fuga rápida, es uno de los principales focos de la pesquisa que dirige la Fiscalía del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).

El fiscal a cargo del caso instruyó de inmediato el aislamiento del sitio del suceso para preservar toda prueba material. Asimismo, solicitó la concurrencia de la especializada Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes son los encargados de realizar las pericias y diligencias investigativas para reconstruir los hechos.