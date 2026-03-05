Con el foco puesto en frenar robos y hechos violentos que se repiten en determinados sectores, la Policía de San Juan desplegó este miércoles por la noche un amplio operativo en el departamento Rawson. Los controles comenzaron cerca de las 21 y se extendieron por distintos puntos considerados estratégicos por las autoridades.

Las recorridas incluyeron inmediaciones de la cancha de Unión de Villa Krause, el barrio La Estación y zonas cercanas al Conector Sur, sectores donde, según indicaron fuentes policiales, se registran hechos delictivos de manera sistemática. El objetivo es reforzar la presencia en la vía pública, identificar personas en actitud sospechosa y detectar a quienes tengan cuentas pendientes con la Justicia.

Publicidad

En este operativo varias personas fueron trasladadas a la Central de Policía y dependencias cercanas como Comisaría 6° de Rawson.

De acuerdo a lo informado, en los operativos ya realizados, los efectivos entrevistan a personas que merodean la zona o son considerados en actitud sospechosa y en caso de encontrar alguna situación anómala proceden al traslado de aquellas que no pudieron justificar su permanencia o presentaban inconsistencias en sus datos. En cada caso se realizó la correspondiente verificación de antecedentes y situación legal.

Nuevamente el resultado del operativo fue positivo.

La Subjefe de la fuerza, Cintia Álamo, explicó a DIARIO HUARPE que los operativos forman parte de un esquema sostenido en el tiempo. “Se trata de controles sistemáticos para dar respuesta a los vecinos que denuncian hechos reiterados. Cuando se detecta a una persona en actitud sospechosa o cometiendo una infracción contravencional, es trasladada a sede policial para su identificación y consulta de antecedentes”, señaló.

Publicidad

Según precisó la funcionaria, en múltiples procedimientos se logró ubicar a personas que estaban prófugas por distintos motivos: pedidos de captura por delitos como robos, amenazas o causas vinculadas a violencia de género, e incluso casos de internos que no regresaron al Servicio Penitenciario tras salidas transitorias.

Las cifras que maneja la fuerza dan cuenta del alcance de estos despliegues: hasta el momento se contabilizan unas 320 personas vinculadas a causas del sistema de Flagrancia y alrededor de 3.300 detenciones en el contexto de operativos nocturnos, ya sea por contravenciones, disturbios en la vía pública o agresiones a efectivos y móviles policiales.

Publicidad

Varios de los detenidos, presentaban situaciones con la Justicia por lo que fueron demorados.

Desde la institución remarcaron que la presencia no solo se concentra en barrios considerados conflictivos, sino también en sectores que, si bien no registran altos niveles de violencia, han sido blanco de robos y episodios de inseguridad. “Hoy se ingresa a cualquier barrio o villa. Si se produce un ataque contra el personal o los patrulleros, se monta un operativo hasta dar con los responsables”, aseguró Álamo.

El procedimiento de este miércoles ya arrojó resultados preliminares con personas detenidas por distintos conflictos con la ley. Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, mientras los patrullajes continuarán en otros departamentos en los próximos días, como parte de la estrategia preventiva que impulsa la fuerza provincial.

A los operativos se suman dependencias como el GAM (Grupo Armado Motorizado) que no solo se despliegan en sus jurisdicciones sino que pueden intervenir en cualquier punto de la provincia. También se suman Motorizadas que tienen asiento en determinadas zonas y hasta movilidades y personal de civil que actúa sin que sean identificados por los delincuentes.