Barbie Vélez: el accidente de su hijo que requirió puntos de sutura
POR REDACCIÓN
La maternidad está llena de momentos de alegría, pero también de grandes sustos. Así lo confirmó Barbie Vélez (30), quien utilizó sus redes sociales para contar un reciente y doloroso episodio que protagonizó junto a su hijo Salvador (fruto de su relación con Lucas Rodríguez), de un año y medio.
Según relató la hija de Nazarena Vélez, el pequeño, en su etapa más activa y exploradora, sufrió una caída que derivó en una visita de urgencia a la guardia médica. "La semana pasada se cayó en el jardín. Vieron que les decía que no para un segundo... Se lastimó y le tuvimos que hacer unos puntos. Fue bastante heavy para nosotros", confesó la actriz a sus seguidores, aliviada porque ya se encuentra bien.
El accidente, que se produjo en el rostro del niño, obligó a que le realizaran dos puntos de sutura en la ceja. Barbie detalló el dramático momento: "Fuimos a la guardia, obviamente. Le dieron la inyección de la anestesia, que eso fue lo que más le ardió, y después el hecho de que lo tengamos agarrado para poder coserlo".
Si bien el proceso fue difícil para los padres, la joven destacó la entereza de su hijo: "Después de eso estuvo bárbaro. No se quejaba, es un sol. Fue más traumático para nosotros como padres que para él". Finalmente, Barbie llevó tranquilidad a sus fans al confirmar que a Salvador ya le quitaron los puntos y que la herida cicatrizó perfectamente. Un episodio más que demuestra los desafíos cotidianos de la crianza.