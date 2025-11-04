La maternidad está llena de momentos de alegría, pero también de grandes sustos. Así lo confirmó Barbie Vélez (30), quien utilizó sus redes sociales para contar un reciente y doloroso episodio que protagonizó junto a su hijo Salvador (fruto de su relación con Lucas Rodríguez), de un año y medio.

Según relató la hija de Nazarena Vélez, el pequeño, en su etapa más activa y exploradora, sufrió una caída que derivó en una visita de urgencia a la guardia médica. "La semana pasada se cayó en el jardín. Vieron que les decía que no para un segundo... Se lastimó y le tuvimos que hacer unos puntos. Fue bastante heavy para nosotros", confesó la actriz a sus seguidores, aliviada porque ya se encuentra bien.

Publicidad

El accidente, que se produjo en el rostro del niño, obligó a que le realizaran dos puntos de sutura en la ceja. Barbie detalló el dramático momento: "Fuimos a la guardia, obviamente. Le dieron la inyección de la anestesia, que eso fue lo que más le ardió, y después el hecho de que lo tengamos agarrado para poder coserlo".

Si bien el proceso fue difícil para los padres, la joven destacó la entereza de su hijo: "Después de eso estuvo bárbaro. No se quejaba, es un sol. Fue más traumático para nosotros como padres que para él". Finalmente, Barbie llevó tranquilidad a sus fans al confirmar que a Salvador ya le quitaron los puntos y que la herida cicatrizó perfectamente. Un episodio más que demuestra los desafíos cotidianos de la crianza.