La estrategia electoral que Juntos por el Cambio desplegaría en el 2023, incluye a Roberto Basualdo encabezando una lista para la intendencia de Rawson y a Susana Laciar en Capital. El objetivo es poner figuras fuertes que capten los votos que tienen en estos distritos. Esto que fue revelado por este diario fue negado por el actual senador e incluso negó que exista alguna posibilidad, mientras que Laciar no dio un no rotundo y dejó la puerta abierta.

Consultado por DIARIO HUARPE, Roberto Basualdo negó la posibilidad de encabezar una lista en Rawson al afirmar que “yo ya dije en 2017 que me retiro de la política y que me quiero dedicar a mí. No voy a ser candidato a nada y es una decisión tomada”.

Si bien fue rotundo en su negativa, Basualdo no le cerró la puerta a encabezar las campañas para el 2023. Es que el senador dijo que “mi retiro es de cargos políticos, pero no de la militancia ni del trabajo en territorio que sin dudas voy a hacer pensando en lo mejor para Juntos por el Cambio. Es más, no puedo no hacerlo cuando existen dirigentes que lo hicieron por mí en elecciones anteriores".

El legislador nacional cuenta con domicilio en Rawson y es la opción que la mesa chica del frente opositor baraja como principal ante la falta de candidatos fuertes en este distrito, municipio clave para consolidar una victoria en el 2023. Actualmente, existen tres nombres que no cuentan con la penetración de conocimiento con la que cuenta un dirigente histórico como es Basualdo.

Si bien no lo confirmó, Susana Laciar no dio un no rotundo a una candidatura en Capital cada vez que fue consultada. La actual diputada nacional afirmó que “no es un secreto que nací y me crie en Capital, que trabajo desde siempre en este distrito, pero eso no me convierte instantáneamente en candidata. Además, hoy no debemos pensar en una candidatura, sino en fortalecer los votos obtenidos con la mejor opción posible”.

En la actualidad, Capital cuenta con varias candidaturas que se lanzaron hace varias semanas, pero lo mismo que sucede en Rawson, no existe un nombre de alto conocimiento público como el que tiene Laciar. Es más, el municipio fue uno de los que más votos obtuvo JxC en la última elección legislativa y esto da la pauta a la estrategia pensada por la mesa chica del frente opositor.

Si bien se piensa en figuras de alto conocimiento, vale recordar con el nuevo sistema electoral de la Ley de Lemas renovada permite que existan varias candidaturas y es beneficioso para el frente. Por esto es que la aparición de nombres como el de Basualdo y Laciar potenciarían la recolección de votos para Juntos por el Cambio.