La semifinal del Reducido de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón terminó con una intensa batalla campal y fuertes enfrentamientos con la policía. El partido se jugó en el estadio Coliseo del Golfo y definió al primer finalista que disputará el segundo ascenso a la Liga Profesional.

El único gol del encuentro llegó a los 13 minutos del primer tiempo, cuando Santiago Postel conectó de cabeza tras un tiro libre derivado de una falta polémica sancionada por el árbitro Pablo Echavarría. La decisión generó reclamos por parte de Morón, que consideró injusta la infracción que derivó en la ventaja del local.

Publicidad

Durante gran parte del partido, Morón dominó la posesión con un 69% frente al 31% de Madryn, pero no pudo concretar sus oportunidades. La situación se complicó aún más a los seis minutos del complemento, cuando Joaquín Livera fue expulsado por un codazo, dejando al conjunto visitante con diez jugadores.

Al final del encuentro, la tensión se desbordó. Jugadores, cuerpos técnicos y allegados de ambos equipos se enfrentaron con insultos, empujones y patadas. La policía debió intervenir para controlar los incidentes, que empañaron la clasificación de Madryn a la final del Reducido.

Publicidad

Con este resultado, Deportivo Madryn avanzó para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto por un lugar en la Primera División. Mientras tanto, Gimnasia de Mendoza ya aseguró su ascenso como campeón del torneo. La jornada quedará registrada como una de las más intensas y polémicas de la temporada en la segunda categoría del fútbol argentino.