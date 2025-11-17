Dos mujeres fueron detenidas en Rawson luego de ser sorprendidas intentando sustraer varios productos de higiene personal del supermercado Chango Más. El hecho ocurrió este sábado y motivó la intervención del personal policial de la Comisaría 6ª, que quedó a cargo del procedimiento.

Según informaron fuentes judiciales, las detenidas fueron identificadas como Agustina Evelin Calvo Herrera, de 27 años, y Ludmila Milagros Calvo Herrera, de 20 años. Ambas habían ingresado al local comercial y ocultado diversos elementos entre sus prendas con el fin de retirarse sin abonarlos.

Los productos de limpieza y las golosinas que las mujeres intentaron robar en Chango Mas

Los encargados del supermercado detectaron la maniobra y dieron aviso inmediato al 911. Personal policial se presentó en el lugar y las mujeres fueron aprehendidas en el interior del comercio.

Durante la requisa, se procedió al secuestro de tres botellas de shampoo y tres acondicionadores marca L’Oreal Elvive de 400 ml; dos acondicionadores de la misma marca color violeta; un shampoo L’Oréal de 400 ml y dos pastas dentales Oral B y barras de chocolate. Todos los elementos fueron devueltos al comercio como parte del procedimiento de restitución.

El caso quedó caratulado como hurto en grado de tentativa, con intervención de la UFI de Flagrancia, a cargo del ayudante fiscal Dr. Santiago Bruno.