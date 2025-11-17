Boca Juniors cerró la etapa regular del Torneo Clausura con una victoria por 2-0 sobre Tigre y se aseguró el primer puesto de la Zona A. Los goles fueron obra de Ayrton Costa, quien abrió el marcador, y Edinson Cavani, que definió de penal para sellar la victoria.

El equipo dirigido por Hugo Ibarra mostró actitud y dominio en el campo rival, aunque tuvo dificultades para generar desequilibrio en los últimos metros. Tigre, bien plantado, supo aprovechar los espacios dejados por Boca y contó con una clara oportunidad que el arquero xeneize, Agustín Rossi, resolvió con una gran atajada.

Pese a la presión del visitante y a la búsqueda constante de cambio de ritmo por parte de Zeballos, Boca encontró la apertura del marcador en una pelota quieta, con un preciso anticipo de Costa que definió en el segundo palo. Luego, Cavani amplió la ventaja desde los doce pasos, asegurando la tranquilidad del equipo en los minutos finales.

Con este resultado, Boca no solo cerró la fase regular como líder de su zona, sino que también aseguró la localía en los playoffs, donde buscará avanzar hacia la definición del torneo. La victoria refleja un crecimiento sostenido del equipo, que pese a las dificultades ofensivas, encuentra siempre la manera de imponerse.