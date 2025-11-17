Publicidad
Lunes cálido y ventoso en San Juan: máxima de 35ºC y viento norte

El comienzo de semana en San Juan se presentará con temperaturas elevadas, ráfagas de viento y escasas probabilidades de lluvia. 

Hace 3 horas
El lunes en San Juan se presentará cálido y ventoso. 

El inicio de semana en San Juan se perfila como una jornada cálida y ventosa. Durante el lunes 17 de noviembre, las temperaturas  oscilarán entre los 13ºC de mínima y los 35ºC de máxima, según el Servicio Meteorológico Nacional. 

El viento del norte será el principal protagonista del día, con ráfagas que podrían alcanzar los 35 km/h, generando una sensación térmica más elevada durante las horas de mayor insolación. Los cielos se mantendrán mayormente despejados, lo que permitirá disfrutar de una jornada estable y soleada.

No se esperan precipitaciones significativas, por lo que la semana comenzará con condiciones favorables para actividades al aire libre, aunque se recomienda extremar precauciones por las ráfagas de viento, especialmente en zonas abiertas o expuestas.

En síntesis, este lunes San Juan vivirá un día típico de verano tardío, con calor, viento y sol, ideal para aprovechar actividades al aire libre pero evitando la exposición prolongada durante las horas de mayor calor.

