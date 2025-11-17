Un violento siniestro vial ocurrido en horas de la mañana de este sábado 15 en Rawson dejó a dos jóvenes con graves lesiones y derivó en una rápida investigación policial para localizar al conductor de una camioneta que escapó después del impacto. El hecho se registró a las 7.05 de la mañana en la intersección de calles Agustín Gómez y Cervantes.

Según indicaron fuentes policiales y judiciales, los protagonistas del choque fueron dos jóvenes que circulaban en una motocicleta Motomel Skua 150 cc. Se trata de Rodrigo Agustín Cano, de 21 años, domiciliado en barrio Sarmiento, El Medanito, y Rocío Ayelén Bonilla, también de 21 años, vecina de barrio Medepym. Cano guiaba el rodado y Bonilla viajaba como acompañante.

La moto en la que circulaba la pareja, da cuenta de la violencia del impacto.

Ambos resultaron gravemente heridos tras ser colisionados desde atrás por una camioneta Volkswagen Amarok 4x4 de color gris, inscripta a nombre de Natalia Rita Parada. De acuerdo a lo que manifestaron los heridos al ingresar al servicio de Urgencias, la camioneta involucrada escapó de la escena luego del impacto. Por razones que están bajo investigación, el choque habría ocurrido cuando la moto circulaba por Calle 5 de este a oeste, pasando General Acha y pretendían ingresar al barrio Medepyn, pero antes dejaron pasar a un Renault 12 que circulaba en la misma dirección y la camioneta los impactó a alta velocidad según pudieron explicar en el hospital.

Tras el choque a las 7.46, una ambulancia ingresó al Hospital Doctor Guillermo Rawson con los dos afectados. Cano presentó fractura en miembro inferior izquierdo, (deberán esperar a que irrigue sangre para evitar amputarlo) traumatismo encéfalo craneano (TEC) y politraumatismos. Bonilla ingresó con fractura de miembro inferior derecho, scalp en pierna izquierda, TEC y múltiples heridas cortantes en el cuero cabelludo, además de politraumatismos. Ambos quedaron internados en observaciones.

La camioneta VW Amarok, tiene su costado delantero derecho con daños producto del impacto a los motociclistas.

Mientras los médicos atendían a las víctimas, personal policial inició tareas para dar con el segundo involucrado, cuyo paradero hasta ese momento era desconocido. Gracias a la colaboración de un motociclista que vio el accidente y a un conductor de Uber, que trataron de seguir a la camioneta involucrada, con apoyo de la Subcomisaría Médano de Oro, autoridades de la comisaría Jurisdiccional número 36°, al mando del comisario Rogelio Cabello, lograron establecer el domicilio del conductor que atropelló huyó.

Se realizaron operativos en distintos puntos de Rawson que permitió localizar la camioneta involucrada y al propietario, primero fueron a un domicilio en el barrio CGT de Rawson, pero ahí no vivía nadie y en entrevistas a los vecinos, estos aportaron otro domicilio en Médano Oro y hasta allá fueron los uniformados.

La camioneta fue encontrada en un terreno cuyo dueño no sabía a quién pertenecía el rodado. Finalmente, en el domicilio de Médano de Oro, el cual fue aportado por los vecinos del barrio CGT, la Policía estableció contacto con la dueña de la camioneta y ella dijo que su esposo andaba en el rodado. Por ser ella la titular fue trasladada a sede policial, aunque en las cámaras del CISEM había quedado registrado que el conductor de la Amarok era un hombre, quien además pasó en rojo el semáforo de calle 5 y Abraham Tapia, donde el motociclista testigo y el chofer de Uber, lo vieron pasar a alta velocidad. Poco después el conductor se entregó en la Policía y quedó a disposición de la Justicia.

La investigación está en manos del ayudante fiscal Emiliano Pugliese, quien ordenó las primeras medidas, entre ellas la realización de pericias en la camioneta, relevamiento de cámaras de seguridad del sector y toma de declaraciones testimoniales.

Las autoridades buscan establecer de manera precisa las circunstancias del siniestro, la trayectoria de ambos vehículos y si el conductor de la Amarok conducía bajo los efectos de alguna sustancia, se le realizó test de alcoholemia, pero aún no se dio a conocer el resultado.