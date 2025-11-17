Johnny Depp sorprendió al público argentino al asistir al partido entre Boca Juniors y Tigre en La Bombonera. Con su característico estilo, boina, campera de cuero y lentes de sol, el actor compartió la jornada con su amigo Corcho Rodríguez y la conductora Verónica Lozano, disfrutando del ambiente futbolístico como cualquier hincha.

La presencia de Depp llamó la atención tanto de los fanáticos en las gradas como de las transmisiones de ESPN y TNT Sports, sumándose a una lista de celebridades que en días recientes visitaron el estadio, como Dua Lipa y Noel Gallagher de Oasis.

El día anterior, Depp participó de una cena en el Hotel Faena Buenos Aires, donde improvisó una intervención musical junto a Rodríguez en The Library Lounge. Durante la velada, compartió mesa con figuras como Horacio Heguy, Daniela Urzi, Natalia Graciano y Concepción Blaquier, y se mostró cercano al personal del lugar, retratándose con ellos y generando entusiasmo entre los presentes.

Posteriormente, en el salón del hotel, Depp y Rodríguez tocaron guitarras en una sesión musical improvisada, mientras María Campos se sumó con su interpretación de “Knockin’ On Heaven’s Door”, de Bob Dylan, destacando la faceta artística del actor.

La visita de Depp en Argentina también incluyó la premiere de su película Modigliani, tres días en Montparnasse y una masterclass en La Plata junto a Riccardo Scamarcio, quien interpreta al célebre pintor. Durante su estadía, el intendente Julio Alak le otorgó la distinción de “Visitante Ilustre” en la Plaza Moreno.

Sobre su paso por Buenos Aires, Depp destacó en una entrevista con Infobae: “Me encanta la cultura, la tradición, la pasión por la artesanía. Buenos Aires tiene una energía especial. La dulzura y el afecto de la gente son únicos”. Además, explicó su conexión con Modigliani, resaltando la intensidad y la pasión del artista como fuente de inspiración para su nuevo filme.