La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que durante noviembre continuará el pago de las Becas Progresar, el programa nacional que otorga un apoyo económico de $35.000 a estudiantes de distintos niveles educativos. Además, el organismo anunció que se extenderá la inscripción para una de las modalidades, lo que permitirá que más personas puedan acceder al beneficio antes del cierre del ciclo 2025.

Según detalló Anses, la línea Progresar Trabajo mantendrá abiertas sus inscripciones hasta el 30 de noviembre, mientras que las modalidades Progresar Obligatorio, Superior y Enfermería ya cerraron sus convocatorias. La decisión responde a la alta demanda de inscripciones en cursos de formación laboral y a la necesidad de acompañar procesos de profesionalización en sectores con demanda de empleo.

Publicidad

Las Becas Progresar fueron diseñadas para incentivar la continuidad educativa y reducir la deserción escolar y universitaria, un problema que afecta especialmente a jóvenes de contextos vulnerables y a adultos que buscan retomar sus estudios. El programa alcanza a estudiantes de escuelas primarias, secundarias, terciarios, universidades y cursos de capacitación laboral.

Cómo inscribirse

Los interesados pueden registrarse a través del sitio argentina.gob.ar/progresar, o mediante las aplicaciones Mi Anses o Mi Argentina. Para completar el trámite se requiere DNI, constancia de alumno regular o certificado de inscripción. Una vez enviada la solicitud, el sistema evalúa los requisitos socioeconómicos y académicos.

Publicidad

Requisitos por nivel educativo

El programa se divide en cuatro líneas principales:

Progresar Obligatorio, destinado a jóvenes de entre 16 y 24 años que cursen la escuela primaria o secundaria. Para quienes tienen hijos o son jefes de hogar, el límite de edad se amplía hasta los 35 años.

Progresar Superior, orientado a estudiantes universitarios y terciarios. En carreras estratégicas —como tecnología, energías renovables, economía del conocimiento o ingeniería— la edad máxima es de 30 años.

Progresar Trabajo, sin límite de edad, para jóvenes y adultos que buscan capacitarse en oficios o mejorar su empleabilidad.

Progresar Enfermería, para mayores de 17 años que cursen la carrera de enfermería en instituciones reconocidas oficialmente.

Monto y calendario de pagos

El monto mensual confirmado para noviembre es de $35.000, aunque los beneficiarios reciben el 80% ($28.000) de manera mensual y el 20% restante se acredita al finalizar el ciclo lectivo, tras verificar la regularidad académica.

Los pagos correspondientes a noviembre se efectúan entre el 10 y el 14, según la terminación del DNI. Los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta de cobro en la plataforma Mi Anses, donde también se encuentra disponible el estado de inscripción y el historial de pagos.