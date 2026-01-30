Iglesia se vio afectada por importantes crecidas de agua producto de las fuertes lluvias. Personal del destacamento 8 de Bomberos de la Policía realizó relevamientos en las zonas más afectadas y confirmó familias afectadas.

Fuentes de Bomberos expusieron que los revelamientos fueron realizados en las zonas de Zonda, Bella Vista y Villa Iglesia. Esto permitió evaluar los daños y brindar asistencia a los vecinos.

A su vez, como consecuencia de las inundaciones, las autoridades confirmaron que el paso por la ruta 149 (Iglesia-Ullum) y la ruta 150 (Rodeo-Jachal) quedó completamente interrumpido.

Además, los bomberos entrevistaron a más de 10 familias afectadas por el temporal. Los efectivos destacaron que algunas sufrieron pérdidas de animales, corrales y materiales dentro de sus viviendas. A pesar de la situación, varias decidieron permanecer en sus hogares y no ser evacuadas.

En cuanto al estado de las rutas, personal de Vialidad Nacional tenía previsto iniciar los trabajos de limpieza y reparación durante la noche, para restablecer la transitabilidad lo antes posible. Las autoridades locales y provinciales continúan monitoreando la situación, instando a la población a extremar las precauciones.