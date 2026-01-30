San Juan se ha transformado en un referente de medicina de alta complejidad mediante el funcionamiento del Centro de Estudios para Enfermedades Crónicas (Cemec), posicionándose a la vanguardia nacional en el abordaje oncológico.

Bajo la dirección de Gustavo Ortiz, director general del centro y reconocido neurocirujano, y la coordinación médica del doctor Isidro Putelli, el centro atiende semanalmente a entre 15 y 20 pacientes, sumando más de 1600 estudios desde hace dos años a la fecha.

Publicidad

La institución utiliza el PET-CT, una tecnología de "Gold Standard" que permite detectar tumores en etapas muy tempranas y realizar seguimientos personalizados con un 95% de precisión diagnóstica en sus informes finales.

Ortiz detalló sobre su labor: “Nosotros atendemos pacientes oncológicos que requieren una tomografía por emisión de positrones, estudios que se realizan tanto para el diagnóstico primario del cáncer como para el control de tratamientos”. Asimismo, el profesional aclaró que quienes acuden “son personas que ya se operaron o recibieron quimioterapia y necesitan conocer el estado actual de su tumor”.

Publicidad

Gustavo Ortiz, director general del Cemec y reconocido neurocirujano.

El alcance del servicio trasciende las fronteras locales, recibiendo personas de Mendoza, La Rioja, Catamarca y Córdoba gracias al respaldo del Gobierno provincial y el Ministerio de Salud.

Este apoyo garantiza el financiamiento de los contratos y el traslado aéreo del radioisótopo desde Buenos Aires mediante JetPaq, el servicio de Aerolíneas Argentinas.

Publicidad

Respecto a la gestión de turnos, Ortiz señaló que “se trata de un sistema aceitado, donde los pacientes completan un requerimiento que envían por WhatsApp, lo que permite atenderlos tanto con obra social como sin ella”.

El procedimiento técnico inicia cuando el paciente presenta su pedido médico e historia clínica para ser evaluado por los especialistas en medicina nuclear, los doctores Santiago Rebollo, Gabriel Díaz, Lucas Balmaceda y Florencia Ruiz.

Tras ingresar a la sala de inyectorio para hacer reposo y controlar su peso y signos vitales, un bioingeniero y el equipo técnico calculan la dosis de glucosa fluorada. Luego de la administración endovenosa, se aguarda una hora y media antes de que el paciente permanezca entre 25 y 30 minutos en el tomógrafo.