La Avenida de Circunvalación permanecerá cortada al tránsito durante gran parte del fin de semana debido a la realización de dos importantes eventos deportivos que utilizarán el anillo vial como eje central de sus recorridos. Se trata de la Night Run San Juan, que se correrá el sábado por la noche, y de la Vuelta a San Juan, que tendrá su paso el domingo por la tarde. Las restricciones afectarán la circulación vehicular en distintos horarios y demandarán desvíos en varios sectores.

El primer corte se aplicará el sábado 31 de enero, entre las 19 y las 23 horas, con motivo de la Night Run San Juan, una competencia atlética nocturna que se desarrollará íntegramente sobre la Circunvalación. El evento propone una experiencia distinta para los corredores, al combinar actividad física, desafío deportivo y un recorrido urbano en horario nocturno, algo poco habitual en la provincia.

La prueba contará con tres distancias adaptadas a diferentes niveles de exigencia. El circuito de 2 kilómetros estará orientado a participantes recreativos, mientras que los 8 kilómetros ofrecerán una alternativa intermedia. En tanto, la distancia de 17 kilómetros representará el mayor desafío competitivo de la jornada, pensada para corredores con mayor experiencia.

El domingo 1 de febrero será el turno de la Vuelta a San Juan, que disputará su novena etapa sobre la Avenida de Circunvalación. En este caso, el corte de tránsito se extenderá desde las 15 hasta aproximadamente las 19 horas. La etapa tendrá su concentración y largada en la intersección de avenida José Ignacio de la Roza y Caseros, y finalizará en Circunvalación y calle Mendoza, tras completar nueve giros al anillo vial.

Desde la organización y las autoridades provinciales recomendaron a los conductores anticipar recorridos alternativos y atender las indicaciones del personal de tránsito. Los cortes buscan garantizar la seguridad de los deportistas y del público, en un fin de semana donde la actividad deportiva tendrá un fuerte protagonismo en la ciudad.