Un fuerte temporal afectó durante la madrugada y se extiende hasta hoy a la zona sur del departamento de Iglesia, provocando cortes de ruta, ingreso de agua a viviendas y graves daños en el sector productivo. El intendente Jorge Espejo brindó un panorama de la situación y detalló, en Radio Sarmiento, las tareas de asistencia y reconstrucción en curso.

El tomparl dejó zonas anegadas. FOTO: Gentileza Diario Libre

El temporal, descrito por el intendente como "bastante fuerte", impactó principalmente las localidades de Bella Vista, Tambillo, Zonda y Villa Iglesia. La consiguiente creciente de agua interrumpió las tres salidas del departamento, dejándolo incomunicado por varias horas.

Publicidad

"Hubo un momento que hemos estado incomunicados con el resto de la provincia por las tres salidas que tiene Iglesia", explicó Espejo. Los cortes se produjeron en la Ruta Nacional 149 (hacia Gastá), en la Ruta Provincial 436 (conocida como "la bajada del Colorado") y en la Ruta Provincial 150 (hacia El Conchal), que hasta el momento de la entrevista permanecía interrumpida.

Trabajos intensivos durante la madrugada por parte de equipos municipales, de acción social y vialidad provincial lograron restablecer un acceso provisorio en la Ruta 436, donde una alcantarilla había sido arrasada, dejando un corte profundo. "Se hizo una vía alternativa... y se pudo establecer esa comunicación provisoria", señaló el intendente.

Publicidad

Asistencia a familias y daños en viviendas

Mientras se despejaban las rutas, equipos de Protección Civil y Acción Social, liderados por la secretaria Andrea Deger, se movilizaron para asistir a las familias afectadas. En algunos casos, como en Tambillo, el personal llegó caminando antes de que se habilitara el paso vehicular.

Más de 40 viviendas afectadas. FOTO: Gentileza Diario Libre

"En algunas viviendas habían tenido ingreso de agua, por supuesto, roturas de techo", detalló Espejo. Aunque no se reportaron evacuados, confirmó que hay "complicaciones en la estabilidad de las casas en algunos casos y en los techos". El número de viviendas con daños más significativos se estima en aproximadamente 40 o 50.

Publicidad

Más allá de las viviendas, el temporal también causó estragos en la economía local. El intendente reportó daños importantes en el sector productivo, con cultivos "devastados" tras una granizada reciente en la zona de Rodeo, que también afectó a parte de la producción floral. Estas pérdidas impactan a pequeños y medianos productores.

El pronóstico climático no trae alivio, con tormentas fuertes y alerta amarillo vigente hasta el domingo. Frente a esto, el trabajo continúa a marcha forzada. "Se continúa trabajando, poniendo las defensas", afirmó Espejo, aunque reconociendo la complejidad de la geografía local, con grandes caídas de agua que golpean las rutas y viviendas.

Reflexiones sobre las defensas y el trabajo a futuro

El intendente reveló que las defensas existentes habían sido reparadas hace poco, pero la intensidad de las lluvias las superó. "Se ha generado esto de que... se produjo cortes en partes y empezó a ingresar directamente por la misma ruta", explicó.

Ante la recurrencia de estos eventos, Espejo planteó la necesidad de evaluar obras más robustas. "Hay que ver la posibilidad de generar otro tipo de defensas más elaboradas en algunos puntos estratégicos, que es donde golpea más fuerte el agua".

Con todas las máquinas municipales y provinciales trabajando en la zona, la prioridad inmediata sigue siendo mantener las vías de comunicación abiertas, asistir a las familias y contener los nuevos embates del tiempo, mientras se planea cómo mitigar el impacto de futuros temporales en un departamento que, como señaló la entrevistadora, se ha convertido en uno de los más afectados por las tormentas de las últimas semanas.