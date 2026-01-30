El mandatario Donald Trump firmó el jueves la orden ejecutiva titulada "Haciendo frente a las amenazas del Gobierno de Cuba a Estados Unidos". En el documento, declara una emergencia nacional al considerar que "las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba" representan una "amenaza extraordinaria e inusual" para Estados Unidos.

Esta medida, calificada como una "vuelta de tuerca más", abre la puerta a imponer aranceles a cualquier nación que suministre petróleo "directa o indirectamente" a la isla. Trump ha hecho gala del uso de amenazas arancelarias como una "herramienta de política exterior" desde su retorno al poder.

Este recrudecimiento de la presión ocurre tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas y la detención de envíos de dinero o crudo desde Venezuela. Sobre este escenario, Trump aseguró que “Cuba va a colapsar muy pronto”.

Washington acusa a La Habana de desestabilizar la región, colaborar con Rusia y China, y dar "refugio seguro" a grupos como Hezbolá y Hamás. El objetivo es que el gobierno cubano responda por su “apoyo a actores hostiles, el terrorismo y la inestabilidad regional que ponen en peligro la seguridad y la política exterior estadounidenses”. Pese a que se planteó un acuerdo, Miguel Díaz-Canel lo rechazó por la “falta de autoridad moral” de Washington.