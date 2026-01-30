Las inundaciones dejó a cinco familias evacuadas en Ullum

El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano de la provincia informó que, tras las intensas lluvias registradas en la noche del jueves 29 de enero, se han activado los operativos de asistencia correspondientes en las zonas afectadas. Los eventos climáticos impactaron principalmente en los departamentos de Zonda, Ullum e Iglesia, registrándose bajadas de creciente y desbordes en algunos sectores.

Según el reporte oficial, si bien inicialmente no se habían contabilizado evacuaciones formales, posteriormente se confirmó que cinco familias procedieron a una autoevacuación preventiva en el Barrio Dique, ubicado en el departamento de Ullum. Estas personas se resguardaron por iniciativa propia ante el aumento de los caudales.

Los operativos de asistencia se desarrollan de manera coordinada entre el Ministerio y los municipios involucrados. Las acciones se concentran en localidades del sur del departamento Iglesia, tales como Bella Vista, El Tambillo, El Arenal y Villa Iglesia, así como también en la localidad de Zonda perteneciente al mismo departamento y en diversas zonas del departamento Ullum. Hasta el momento, no se han recibido requerimientos de asistencia desde otros departamentos de la provincia.

Ante la alerta meteorológica anunciada para la región, se procedió a la activación de los protocolos de operativos preventivos establecidos. El plan implica un seguimiento continuo de la situación por parte de los equipos técnicos ministeriales, quienes evalúan las necesidades en el terreno y coordinan la respuesta con las autoridades locales.

La situación se mantiene bajo monitoreo constante. Las autoridades provinciales y municipales recomiendan a la población de las áreas afectadas mantener la precaución, evitar el cruce de cauces de agua y arroyos, y atenerse a la información difundida por los canales oficiales.