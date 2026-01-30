La Dirección Nacional de Vialidad informó, este viernes 30 de enero, el estado de las rutas nacionales en la provincia ante la continuidad de las fuertes lluvias.

Según el parte oficial, se esperan precipitaciones importantes durante los días 30 y 31 de enero y el 1 de febrero, con riesgo de cortes de ruta, bajadas de creciente, arrastre de piedras y sedimentos en badenes, rotura de pavimento y sectores anegados.

Las autoridades instan a la población a extremar las medidas de precaución y a informarse continuamente sobre el estado de las rutas antes de salir a la ruta.

Los tramos más afectados:

Ruta Nacional 150 – Jáchal / Rodeo: intransitable por bajada de agua, creciente y rocas sobre la calzada. Se recomienda no transitar de noche. Personal de Vialidad Nacional trabaja en el despeje del lugar.

Ruta Nacional 149 – Ingreso a Bellavista: intransitable por bajada de creciente, rotura de puente y condiciones precarias.

Ruta Nacional 149 – Bellavista / Por Tocota: intransitable.

Tramos que presentan condiciones transitorias:

Ruta Nacional 40 – San Juan / Jáchal (Norte): transitable con máxima precaución, con bajada de crecientes y badenes con arrastre.

Ruta Nacional 40 – Huaco / Límite con La Rioja: transitable con máxima precaución.

Ruta Nacional 149 – Departamento Iglesia: transitable con máxima precaución.

Ruta Nacional 150 – Huaco / Ischigualasto: transitable con precaución.

Ruta Nacional 149 – Barreal / Calingasta: transitable con precaución.

Tramos que permanecen transitables en condiciones normales:

Ruta Nacional 141 (Caucete / Difunta Correa / Marayes / Chepes), la Ruta Nacional 153 (Departamento Sarmiento), la Ruta Nacional 40 (San Juan / Mendoza) y la Ruta Nacional 20 (San Juan / Caucete / San Luis), aunque se recomienda precaución en badenes con agua.

Recomendaciones generales:

Circular con precaución y luces bajas encendidas.

Mantener distancia de frenado.

Evitar viajar de noche en zonas con creciente.

Ante emergencias, detenerse en un lugar seguro y esperar asistencia.