El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la reapertura del espacio aéreo comercial sobre Venezuela. Esto permite que aviones civiles y pasajeros puedan volar entre ambos países después de años de restricciones.

“Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial”, declaró Trump durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, subrayando que los ciudadanos estadounidenses podrán viajar “muy pronto” a Venezuela de forma segura.

La medida responde a conversaciones con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, con quien Trump se comunicó telefónicamente para coordinar la reapertura. Rodríguez celebró el anuncio y exhortó a las aerolíneas y a inversionistas a retomar sus operaciones y explorar oportunidades en el país.

La suspensión de vuelos comerciales y de carga entre Estados Unidos y Venezuela se mantenía desde 2019, tras cancelarse la mayoría de rutas debido a sanciones, restricciones de la Administración Federal de Aviación (FAA) y tensiones diplomáticas prolongadas.

American Airlines, que había dejado de operar vuelos directos entre Miami y Caracas en 2019, ya anunció que analiza reanudar sus vuelos hacia Venezuela en el corto plazo, trabajando con autoridades federales para evaluar la seguridad y los permisos necesarios.

El anuncio se produce en un contexto de cambios en las relaciones bilaterales tras la detención del expresidente Nicolás Maduro en Estados Unidos, lo que ha impulsado esfuerzos por normalizar la interacción económica y diplomática entre ambos países.

Aunque la reapertura del espacio aéreo allana el camino para la reactivación del turismo, los servicios comerciales y la reunificación de familias, las advertencias de viaje del Departamento de Estado de EE. UU. sobre Venezuela siguen vigentes, recomendando precaución a los ciudadanos estadounidenses.

Este paso marca un giro significativo en la política aérea y diplomática entre Washington y Caracas, con potenciales efectos en la región y en la conectividad internacional del país sudamericano.