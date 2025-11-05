El anuncio de una colaboración entre Bizarrap y Daddy Yankee generó una enorme expectativa en el mundo de la música urbana. Esta alianza marca el regreso del icónico cantante puertorriqueño a un estudio de grabación tras haber anunciado su retiro en marzo de 2022 y haberlo concretado con conciertos a finales de 2023.

La esperada BZRP Music Session #0/66 se estrenará este miércoles 5 de noviembre de 2025 a las 21:00 (hora de Argentina, Chile y Brasil). Este lanzamiento se perfila como uno de los más destacados del año para los fans del género.

La noticia, que fue difundida a través de las redes sociales de ambos artistas, revolucionó a sus seguidores, quienes llevaban casi once meses esperando una nueva entrega de la serie tras la sesión #61 con Luck Ra.

El anuncio oficial se realizó mediante una publicación enigmática con el número de la sesión, lo que posteriormente Daddy Yankee confirmó. La reacción en redes sociales fue inmediata, desatando un furor y una avalancha de comentarios y especulaciones.

Bizarrap desató teorías al incluir códigos y guiños en la publicación. Entre ellos, el productor escribió la frase “CÓDIGO 787. ALIAS EL CALENTÓN”, la cual también utilizó como ubicación. El “CÓDIGO 787” hace alusión al número de área de Puerto Rico. Además, el productor etiquetó a la cuenta @averigua.bien, un mecanismo ya utilizado para promocionar la sesión con Luck Ra, lo que alimenta la idea de que se esperan más estrenos antes de 2026.

La importancia de esta alianza radica en el peso de ambos músicos. Bizarrap, el productor argentino, es reconocido por su estilo minimalista y explosivo, y ha posicionado sus sesiones como uno de los formatos más virales de la música latina, colaborando previamente con figuras como Shakira, Quevedo y Natanael Cano.

Por su parte, Daddy Yankee es considerado el pionero que llevó el reggaetón a la escena global desde la década de los 2000, convirtiéndose en un símbolo cultural y en el responsable de internacionalizar los ritmos urbanos de Puerto Rico. Su regreso reaviva la expectativa de ver al Daddy Yankee que marcó a generaciones con éxitos como “Gasolina”, “Pose” y “Rompe”.

Diversas personalidades del ámbito artístico y deportivo reaccionaron con entusiasmo a la colaboración. El piloto Franco Colapinto, amigo del productor, comentó: “Aaa volvió con todo averiguá bien, paaaa”. El futbolista Enzo Fernández compartió un mensaje de aprobación, y L-Gante celebró la unión: “Atrevidooo, Bizaaaaaaaaa y bien ahí el Daddy tirando por donde es!”.