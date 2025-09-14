El bizcochuelo de coco y vainilla es un clásico de la repostería casera, reconocido por su textura suave y esponjosa junto con un aroma sutil que agrada a todos. Su sencilla elaboración lo convierte en una opción ideal para disfrutar en cualquier momento, utilizando ingredientes básicos que suelen estar disponibles en la despensa.

El coco rallado es el ingrediente que aporta humedad y un sabor distintivo que armoniza perfectamente con la esencia de vainilla. Además, existen variantes que incluyen ralladura de limón, chips de chocolate o leche de coco para intensificar su perfil aromático, adaptándose a diferentes gustos y ocasiones.

Publicidad

Este bizcochuelo se puede servir solo, espolvoreado con azúcar impalpable, o acompañado con una fina capa de dulce de leche, según la preferencia de cada quien o la ocasión en la que se presente.

Para preparar la masa, se comienza batiendo los huevos con el azúcar hasta lograr una mezcla aireada y pálida. Luego se agrega aceite neutro o manteca derretida, junto con esencia de vainilla y leche. Finalmente, se incorporan los ingredientes secos —harina, polvo de hornear, coco rallado y una pizca de sal— hasta obtener una mezcla homogénea.

Publicidad

La preparación se vierte en un molde previamente enmantecado y enharinado, y se hornea a temperatura moderada hasta que el bizcochuelo crezca, dore y al pinchar con un palillo este salga limpio. Antes de servir, puede decorarse con azúcar impalpable o coco rallado según el gusto.

Tiempo estimado de preparación: 50 minutos en total, distribuidos en 15 minutos para mezclar y preparar la masa, 30 a 35 minutos para la cocción en horno, y 5 a 10 minutos para enfriar y desmoldar.

Publicidad

Ingredientes necesarios: 3 huevos grandes, 200 gramos de azúcar, 100 ml de aceite neutro o 100 gramos de manteca derretida, 1 cucharada de esencia de vainilla, 150 ml de leche, 180 gramos de harina leudante (o harina común con 2 cucharaditas de polvo de hornear), 80 gramos de coco rallado y una pizca de sal. Para decorar, azúcar impalpable o coco rallado extra son opcionales.

Pasos para prepararlo

Precalentar el horno a 180°C y preparar un molde de 22 a 24 cm enmantecado y enharinado.

Batir huevos y azúcar hasta obtener una mezcla espumosa y clara.

Incorporar el aceite o manteca derretida, la esencia de vainilla y la leche, mezclando bien.

Agregar la harina, polvo de hornear (si es necesario), coco rallado y la pizca de sal, integrando hasta que la mezcla quede homogénea y sin grumos.

Verter la preparación en el molde y hornear durante 30 a 35 minutos o hasta que al insertar un palillo este salga limpio.

Retirar del horno, dejar entibiar y desmoldar.

Decorar con azúcar impalpable o coco rallado al gusto.

Esta receta rinde entre 10 y 12 porciones medianas, ideales para compartir en reuniones o meriendas.

En cuanto a su valor nutricional, cada porción aporta aproximadamente 220 kcal, con 9 gramos de grasas (de las cuales 3 gramos son saturadas), 31 gramos de carbohidratos, 17 gramos de azúcares y 4 gramos de proteínas. Estos valores pueden variar según los ingredientes y las cantidades utilizadas.

Respecto a su conservación, el bizcochuelo se mantiene en buen estado hasta 3 días a temperatura ambiente si está bien cubierto, o hasta 5 días en la heladera, permitiendo disfrutarlo fresco durante varios días.