A las 17:00 horas, en el Maracaná, comenzará el sueño de Boca: coronarse por séptima vez como campeón de la Copa Libertadores. En frente tiene al equipo local, al Fluminense, el equipo más goleador de todo el certamen. En cuanto al xeneize, es el equipo que menos goles ha recibido a lo largo de la competencia. El encuentro será sin dudas un espectáculo y lo ganará el que más cabeza y corazón ponga. Almirón ya confirmó el once con el que se plantará ante los brazucas.

Chiquito Romero en el arco, sin dudas, será imprescindible para el equipo en el caso de que el partido se defina desde el punto de penal. En la defensa aparecen los nombres de Luis Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini y Frank Fabra. En el mediocampo estarán Cristian Medina, Pol Fernández, Equi Fernández y Valentín Barco. Mientras que en la ofensiva, cerca del arco custodiado por Fábio, se ubicará la dupla uruguaya, Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

El director técnico, Jorge Almirón, no planteó un esquema diferente y no habrá sorpresas, salvo algo inesperado y de último minuto. Así, presentó al once que disputará el partido final.

Cuál será la formación del Flu

Los dirigidos por Fernando Diniz van decididos a meterse en la historia del club tricolor, ya que esta sería la primera Copa Libertadores que ganarían. Con ganas de cortarle la ilusión al Xeneize, Diniz pondrá lo mejor de lo mejor para hacerle frente a la azul y oro.

El Fluminense venía con dos bajas que posiblemente pueden ser titulares en el partido de este sábado. En primer lugar, su capitán, Nino, sufrió a mediados de octubre un esguince de rodilla. Según indican, el jugador del tri se ha recuperado bien y podría ser una pieza en el partido. Mientras que la segunda baja lo había sido Marcelo, quien salió el pasado 27 de octubre del campo de juego por un tirón en una de sus piernas. Finalmente, ha evolucionado bien y estará desde el arranque en la defensa.

De esta forma, el equipo brasileño formará con Fábio en el arco, Samuel Xavier, Nino, Felipe Meli y Marcelo en la defensa. En el mediocampo jugará con un doble 5: André y Matheus Martinelli. En la ofesiva apostará fuerte y pondrá a Keno, Ganso, Jhon Arias y Germán Cano. Si bien no está confirmado, este podría ser el once inicial. Las dudas surgen en cuál será la formación, si un 4-3-3 o apostará para jugar con un 4-2-4.

Más datos de Boca vs. Fluminense