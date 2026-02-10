El silencio fue total. La sala escuchó de pie un veredicto que puso palabras finales a uno de los crímenes más conmocionantes de los últimos años. Este martes por la mañana, el Clan Sena fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años asesinada el 2 de junio de 2023.

La sentencia fue leída durante una audiencia encabezada por la jueza Dolly Fernández, quien presidió el juicio por jurados populares. César Sena fue hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron considerados partícipes primarios del mismo crimen. Los tres cumplirán prisión perpetua.

En cuanto al resto de los imputados, Gustavo Obregón fue condenado a cinco años y diez meses de prisión por encubrimiento agravado; Fabiana González, a cinco años de prisión efectiva por el mismo delito; y Gustavo Melgarejo, a dos años y diez meses de prisión en suspenso por encubrimiento simple, con pautas de conducta estrictas. La única persona absuelta fue Griselda Reinoso, quien recuperó su libertad tras la audiencia.

Los acusados participaron del acto de manera virtual, mientras se conocían las penas que cerraron un proceso judicial seguido con atención por todo el país.

Durante el juicio, la Fiscalía logró reconstruir con precisión la franja horaria en la que ocurrió el femicidio. Cecilia ingresó a la casa de la familia Sena, ubicada en Santa María de Oro al 1400, a las 9.15, engañada bajo la promesa de comenzar una nueva vida en Ushuaia. Nunca volvió a salir.

Los fiscales determinaron que el crimen se produjo entre las 12.16 y las 13.01, cuando Cecilia se encontraba sola con César Sena y luego con la llegada de sus padres. A las 13.01, César abandonó la vivienda llevando consigo el celular de la víctima, un dato clave para la investigación.

El asesinato ocurrió en la habitación del medio de la vivienda. Allí se secuestraron la cama y el colchón con manchas de sangre humana, prueba determinante para sostener la acusación.

Con la condena, la Justicia puso un punto final judicial, pero no emocional. El nombre de Cecilia Strzyzowski quedó grabado como símbolo de una lucha que sigue reclamando verdad, memoria y justicia.