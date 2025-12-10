Publicidad
Publicidad

Economía > Previsional

ANSES: calendario de cobro para beneficiarios con DNI terminado en 4 en diciembre.

¿Tu DNI termina en 4? Consultá aquí las fechas exactas de cobro de ANSES para diciembre.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
Los jubilados con haber mínimo percibirán $581.319 desde el jueves 12. FOTO: Gentileza

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos para diciembre, que incluye el ajuste por movilidad, el medio aguinaldo y bonos extraordinarios para algunas prestaciones. Los beneficiarios con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en el número 4 son los primeros en cobrar varias de las asignaciones, conforme al cronograma habitual.

Jubilaciones y Pensiones

  • Con haber mínimo: Cobran el 12 de diciembre. Percibirán un total de $581.319,39, compuesto por el haber mínimo actualizado a $340.879,59, un bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo de $170.439,80. Este bono es exclusivo para quienes cobran el haber mínimo; aquellos con haberes superiores recibirán un complemento proporcional para alcanzar esa suma total.

  • Con haber superior al mínimo: Su pago está programado para el 19 de diciembre. Recibirán su haber habitual con el incremento del 2.34% correspondiente a la movilidad, más el complemento proporcional del bono.

Pensiones No Contributivas y PUAM

Los titulares de Pensiones No Contributivas por Vejez o Invalidez con DNI terminado en 4 y 5 cobrarán el 11 de diciembre. El monto total acreditado será de $427.923,57. Por su parte, los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibirán $479.055,51.

Publicidad

Asignaciones Familiares y Universales

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: El pago para titulares con DNI terminado en 4 será el 15 de diciembre. El monto de la AUH es de $122.492, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $398.853. La Asignación Familiar por Hijo del primer rango se abona en $61.252.

  • Asignación por Embarazo: Se acreditará el 16 de diciembre con un monto de $122.492.

  • Asignación por Prenatal y por Maternidad: Corresponden al 17 de diciembre. El importe para el primer rango es de $61.252.

Otras Prestaciones

  • Seguro por Desempleo (Plan 1): Los beneficiarios con DNI terminado en 4 o 5 cobrarán el 26 de diciembre. Los montos oscilan entre un mínimo de $26.104 y un máximo de $52.208.

  • Seguro por Desempleo (Plan 2): El cobro se efectúa entre el 3 y el 10 de diciembre para todos los DNI.

  • Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): Estarán disponibles para todos los DNI entre el 10 de diciembre y el 12 de enero. Los montos se actualizaron según la movilidad.

Consultas y Comprobantes

ANSES recuerda a todos los beneficiarios que pueden consultar los comprobantes de pago, fechas exactas y montos detallados a través de la plataforma Mi ANSES, accesible desde su sitio web oficial. El organismo confirmó que todos los importes mencionados ya incluyen el aumento del 2.34% derivado de la fórmula de movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, publicado por el INDEC.

Publicidad
Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS