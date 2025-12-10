La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el calendario de pagos para diciembre, que incluye el ajuste por movilidad, el medio aguinaldo y bonos extraordinarios para algunas prestaciones. Los beneficiarios con Documento Nacional de Identidad (DNI) terminado en el número 4 son los primeros en cobrar varias de las asignaciones, conforme al cronograma habitual.

Jubilaciones y Pensiones

Con haber mínimo: Cobran el 12 de diciembre. Percibirán un total de $581.319,39, compuesto por el haber mínimo actualizado a $340.879,59, un bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo de $170.439,80. Este bono es exclusivo para quienes cobran el haber mínimo; aquellos con haberes superiores recibirán un complemento proporcional para alcanzar esa suma total.

Con haber superior al mínimo: Su pago está programado para el 19 de diciembre. Recibirán su haber habitual con el incremento del 2.34% correspondiente a la movilidad, más el complemento proporcional del bono.

Pensiones No Contributivas y PUAM

Los titulares de Pensiones No Contributivas por Vejez o Invalidez con DNI terminado en 4 y 5 cobrarán el 11 de diciembre. El monto total acreditado será de $427.923,57. Por su parte, los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) recibirán $479.055,51.

Publicidad

Asignaciones Familiares y Universales

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: El pago para titulares con DNI terminado en 4 será el 15 de diciembre. El monto de la AUH es de $122.492, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad asciende a $398.853. La Asignación Familiar por Hijo del primer rango se abona en $61.252.

Asignación por Embarazo: Se acreditará el 16 de diciembre con un monto de $122.492.

Asignación por Prenatal y por Maternidad: Corresponden al 17 de diciembre. El importe para el primer rango es de $61.252.

Otras Prestaciones

Seguro por Desempleo (Plan 1): Los beneficiarios con DNI terminado en 4 o 5 cobrarán el 26 de diciembre. Los montos oscilan entre un mínimo de $26.104 y un máximo de $52.208.

Seguro por Desempleo (Plan 2): El cobro se efectúa entre el 3 y el 10 de diciembre para todos los DNI.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): Estarán disponibles para todos los DNI entre el 10 de diciembre y el 12 de enero. Los montos se actualizaron según la movilidad.

Consultas y Comprobantes

ANSES recuerda a todos los beneficiarios que pueden consultar los comprobantes de pago, fechas exactas y montos detallados a través de la plataforma Mi ANSES, accesible desde su sitio web oficial. El organismo confirmó que todos los importes mencionados ya incluyen el aumento del 2.34% derivado de la fórmula de movilidad basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, publicado por el INDEC.