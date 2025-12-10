Carla Peterson reveló la épica historia del nacimiento de Lousteau

Carla Peterson utilizó sus redes sociales, con la habilidad de una gran narradora, para dedicar un texto profundo, emotivo y con un toque de humor a su propio Martín. Este mensaje derritió las redes y dejó en claro que Lousteau es “su” Martín.

La actriz comenzó su publicación reconociendo que, si bien el día anterior "se celebró mucho a Martín , pero yo tengo al mío. Mi Martín, el más grande del mundo". Para relatar el nacimiento de su esposo, Peterson viajó al pasado: "El 7 de diciembre de 1970 peleaba Ringo de Parque Patricios contra Muhammad Ali en el Madison Square garden". Siguió relatando que "Mabel miró la pelea en una tv que le llevaron a la clínica , comenzó con el trabajo de parto y finalmente Nació a la madrugada la persona más importante de mi vida". La actriz reflexionó que "Será que por eso el sabe que las cosas cuestan, que no hay que rendirse".

Publicidad

Peterson esperó a que pasaran las festividades para compartir su mensaje, escribiendo: "Ahora que los festejos pasaron puedo tomarme este tiempo en las redes y decirte feliz cumple mi amor". Finalmente, le expresó sus deseos de seguir en la relación: "Quiero seguir caminando al lado tuyo con lo lindo y con lo difícil". Para concluir la dedicatoria, Peterson afirmó que quiere seguir junto a él "Pero siempre con esa sonrisa que te hace único. Hacés brillante nuestros días. Te admiro cada día más. Te amamos, gracias amor. Que los cumplas muy feliz".

Peterson y Lousteau llevan más de una década juntos y son padres de Gaspar, de 12 años. La pareja ha sabido mantener viva su relación y combinar sus carreras con la vida familiar. En un ejemplo de esta dinámica, el dirigente recordó en una entrevista cómo se adaptaron cuando su hijo era más pequeño: “Cuando Carla trabaja es todo muy intenso". De hecho, Lousteau comentó que "cuando Gaspar era chiquito, Carla hacía teatro y me tocaba acostarlo a mí". Con un tono relajado, el dirigente aseguró: "Estoy en el grupo de mamis y papis, me sumo porque Carla trabaja mucho”.

Publicidad

A pesar de las diferencias que puedan surgir, Lousteau enfatizó que comparten valores, asegurando que “Con Carla pensamos parecido, aunque no siempre estamos de acuerdo". Agregó que estas diferencias no afectan sus relaciones: "Yo también tengo amigos que piensan distinto, con ideologías políticas diferentes, y los quiero mucho”.