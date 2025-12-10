Icardi estalló de bronca al ver escenas desnudas de la China Suárez

Paula Varela desató una fuerte polémica en Intrusos al revelar una situación que, según contó, tiene en alerta a la producción de En el barro, la serie que prepara su segunda temporada con la China Suárez como protagonista. El estreno de esta segunda temporada está programado para febrero del 2026.

La panelista aseguró que la actriz se comunicó directamente con la producción para pedir acceso anticipado a las grabaciones. La información, que Varela obtuvo de los directores de En el Barro durante los Premios Martín Fierro de Cine y Series, detalla el motivo de la solicitud. Varela detalló que “La producción de la serie recibió un llamado de parte de la China Suárez pidiendo ver las escenas íntimas para compartirlas con Mauro Icardi porque él quería verlas antes de que salgan al aire". La China Suárez, además, quería “averiguar qué de todo lo que ella hizo va a salir al aire y como se va a ver".

Sin embargo, la producción se negó a entregar ese material. Varela afirmó que "Obviamente la producción se lo negó, así que no sé cómo lo está tramitando con Mauro Icardi".