Camila Deniz, más conocida como Camilota, no pudo contener la emoción al recordar el momento más difícil que le tocó atravesar junto a su hermano, el exconcursante de Gran Hermano, Thiago Medina. El joven, que también es padre de las mellizas Aimé y Laia, estuvo internado en terapia intensiva tras sufrir un grave accidente en moto.

La influencer se quebró en llanto al rememorar las horas de incertidumbre y dolor que vivió la familia, especialmente al ver a Thiago en un estado crítico. "Sentí que se me moría mi hermano, no podía asimilarlo," confesó Camilota con la voz entrecortada, describiendo la angustia de verlo conectado a tubos y sin reaccionar.

El relato de Camilota se centró en la crudeza de la situación, destacando la entereza que tuvo que mantener a pesar del miedo. Ella se convirtió en una de las principales voceras del estado de salud de Thiago, pidiendo constantemente cadenas de oración a sus seguidores para darle fuerza a su hermano.

"Lo único que conservaba en la memoria es algo muy simple: que estuvo conmigo... Lo último que recuerda es que estaba tomando mate conmigo," relató la joven, emocionada al describir los primeros indicios de recuperación de Thiago, donde ella era su último recuerdo consciente.

Hoy, la hermana de Thiago habla de un "milagro" al ver su notable evolución. Aunque el camino a la recuperación total es día a día, la familia celebra que el joven haya superado lo más difícil. La anécdota que hoy pueden contar es la del primer despertar de Thiago, cuando con su humor característico le dijo a Camilota: "Estás más gorda", una frase que para ella significó el regreso de su hermano.

Camilota concluyó su testimonio con palabras de agradecimiento y esperanza: "Se moría y lo salvaron en el hospital. Ahora solo queda agradecer y seguir acompañándolo paso a paso".