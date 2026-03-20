El estado de las veredas en la Ciudad de San Juan es, desde hace años, una de las principales críticas de los vecinos. Frente a ese escenario, la intendenta Susana Laciar confirmó que el municipio avanza con un esquema de tres programas distintos para mejorar la infraestructura peatonal en distintos puntos del departamento.

Durante su participación en Café de la Política, el programa que se emite por HUARPE TV, la jefa comunal explicó que la estrategia se apoya en tres ejes centrales: intervenciones por emergencia, obras a través del presupuesto participativo y un sistema de “esfuerzo compartido” con los frentistas.

“Hoy en día tenemos tres ejes vinculados a esto: la emergencia en zonas de establecimientos escolares, las obras que se realizan con presupuesto participativo y el ‘esfuerzo compartido’”, detalló.

El diagnóstico oficial es contundente. Según Laciar, “en la ciudad hay cerca de un 40% de veredas que no existen o están muy deterioradas”, lo que obliga a priorizar sectores críticos. En ese marco, uno de los focos estará puesto en las inmediaciones de las escuelas, donde se concentra una mayor circulación peatonal.

“Vamos a empezar por veredas anexas a escuelas, donde hay mayor circulación de chicos. Ya intervenimos en la Escuela Provincia de Santa Fe y estamos trabajando en la Escuela Industrial y en la Bernardino Rivadavia”, precisó.

A la par, el municipio impulsará el sistema de “esfuerzo compartido”, una modalidad que busca acelerar las obras con participación vecinal. “El vecino compra los materiales y la Municipalidad pone la mano de obra, con posibilidad de financiar los materiales a través de la boleta de servicios”, explicó la intendenta.

Este esquema también se aplicará en casos de veredas en estado crítico. “Si bien sabemos que la responsabilidad es del frentista, entendemos que la mejora de la vereda es beneficiosa para todos”, sostuvo.

Finalmente, Laciar destacó que el presupuesto participativo seguirá siendo una herramienta clave para definir intervenciones en distintos barrios. “También tenemos que tener en cuenta las obras que se realizan por intermedio del presupuesto participativo, donde se incluyen veredas en varias zonas”, indicó.

Con este plan integral, el municipio busca dar respuesta a una demanda histórica y mejorar la seguridad y transitabilidad en la Capital.

Capital perdió $5.600 millones de coparticipación

La intendenta de la Capital, Susana Laciar, expuso el impacto que tuvo la caída de la coparticipación en las finanzas municipales y reveló que, en dos años de gestión, el distrito dejó de percibir unos $5.600 millones. “Cuando ingresamos a la gestión perdimos un punto de coparticipación y el segundo año perdimos otro punto. De 14,7 pasamos a 12,7, eso equivale a $5.600 millones”, explicó la jefa comunal. En términos concretos, dimensionó el impacto: “Hablamos de tres grillas salariales municipales”.

El recorte en los recursos disponibles llevó al municipio a reforzar los controles internos y optimizar el uso del presupuesto. “Cada peso que ingresa lo invertimos de la mejor manera. Eso implicó que determinemos que cada peso que ingresa sea devuelto al vecino, que es lo que corresponde”, sostuvo.

En ese marco, Laciar aseguró que se avanzó en una administración más estricta y en la apertura del esquema de contrataciones. “Hacemos una administración rigurosa y en ello es que abrimos a todos los proveedores que quieran participar en los servicios y obras, buscando lo mejor”, indicó.

Además, la intendenta puso el foco en la necesidad de recomponer el vínculo con los contribuyentes, en un contexto donde la recaudación también era un desafío. “Siempre pedí acercarnos al vecino, ya que estaba alejado por el no pago de la tasa”, señaló.

Según detalló, esa estrategia comenzó a dar resultados durante el último año. “En 2025 logramos tener un 44% de pago en inmobiliario”, afirmó. También destacó un crecimiento en la actividad comercial formal: “Logramos aumentar la inscripción y de 2.600 comercios que teníamos lo incrementamos a más del doble”.

Pese a la caída en la coparticipación, desde el municipio aseguran que el objetivo es sostener los servicios y mantener la inversión en la ciudad, en un escenario de recursos más ajustados y con una estructura que demanda eficiencia en cada decisión.

Textuales

Susana Laciar / Intendenta de la Capital