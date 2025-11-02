La Policía británica detuvo a dos hombres acusados de ser los responsables del brutal ataque ocurrido en un tren de Londres que dejó un saldo de 10 heridos, dos de ellos en estado crítico.

El violento episodio tuvo lugar durante la noche del sábado, cuando un tren que viajaba desde Doncaster hacia la estación King’s Cross debió detenerse de emergencia en la ciudad de Huntingdon. Según testigos, los pasajeros comenzaron a correr desesperados tras los primeros gritos de alerta.

“Escuché gritos que decían ‘corran, corran, hay un tipo literalmente apuñalando a todo el mundo’”, relató Olly Foster, uno de los pasajeros, a la BBC. En un primer momento, pensó que se trataba de una broma por Halloween, hasta que vio a varias personas cubiertas de sangre.

De inmediato, se dio aviso a la Policía y a los servicios de emergencia, que acudieron rápidamente al lugar. Cuando el tren se detuvo, el ataque ya había sido contenido.

El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó su solidaridad con las víctimas y calificó el hecho como “un horrible incidente”. En tanto, Paul Bristow, alcalde de Cambridgeshire y Peterborough, habló de “escenas espantosas” dentro del tren.

La empresa London North Eastern Railway (LNER), que opera la línea principal de la costa este, confirmó que el servicio afectado permanecerá interrumpido hasta el lunes.

El superintendente de la Policía de Transporte Británica, John Loveless, informó que los detenidos son dos hombres británicos de 32 y 35 años, quienes permanecen bajo custodia. Además, aclaró que “no hay nada que sugiera que esto sea un incidente terrorista”.

Horas después del hecho, la Policía activó el protocolo “Plato”, utilizado ante posibles ataques terroristas, aunque luego las autoridades descartaron esa hipótesis. Hasta el momento, continúa la investigación para determinar el motivo del feroz ataque.